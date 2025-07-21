Cómo guardar tus entradas en el artículo seguro

Si tus entradas están almacenadas en la app My Navigo Tickets y tu teléfono tiene un elemento seguro, si quieres poder validar con el teléfono apagado, puedes transferir tus entradas al elemento seguro.

Haz una copia de seguridad de tus entradas desde el menú Contacta > Mi Teléfono> Quiero hacer una copia de seguridad de mis entradas, Desinstala la app My Navigo Tickets, Instala la app de Tickets Sin Contacto, Abre la app IDFM, en la pestaña de Compras, luego ve a la sección "En mi móvil" y sigue las instrucciones de la app, Recupera tus tickets que ya habían hecho copia de seguridad desde el menú Contacta > Mi Teléfono> Quiero recuperar el contenido de un teléfono antiguo

Tras estas operaciones, tus tickets se almacenan ahora en tu elemento seguro. Luego puedes validar tus billetes de transporte con el teléfono bloqueado o apagado.

Si te quedas sin tickets en el móvil, puedes seguir los mismos pasos empezando por el paso 2.

Si estás autenticado en IDFM Connect en el momento de la compra, puedes volver a recibir tu comprobante de compra a partir de tu historial de compras (en la aplicación de Île-de-France Mobilités: Mi espacio > Gestionar mi cuenta > Mis compras).