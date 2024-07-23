¿En qué iPhone y Apple Watch puedo cargar tickets?
Para cargar los billetes de transporte público en tu iPhone, necesitas un iPhone XS o XR o superior, o un iPhone SE de 2ª generación y superiores, y haber instalado la última versión de iOS, desde iOS 17.5.
Para cargar los billetes de transporte público en tu Apple Watch, necesitas un Apple Watch Series 6 y posteriores o un Apple Watch SE de 2ª generación y posteriores, emparejado con un iPhone compatible, y tener la última versión de WatchOS desde WatchOS 10.5 en adelante.
También necesitas tener una cuenta de iCloud.
Es necesario un paso de instalación para crear una tarjeta Navigo desmaterializada en tu iPhone o Apple Watch (véase la pregunta "Descubre el servicio para comprar y cargar entradas en un iPhone o Apple Watch" y "¿Cómo crear una tarjeta Navigo en un iPhone o Apple Watch desde la app de Mapas?").
En caso de que tu iPhone no sea compatible con la carga de tickets en el teléfono, probablemente puedas usarlo para consultar y recargar tu pase Navigo.