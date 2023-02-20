¿Qué métodos de pago se aceptan en iledefrance-mobilites.fr?
Dependiendo de los actos realizados, en tu espacio personal, en la sección "Mi Navego", se te ofrecen dos métodos de pago:
- Pago con tarjeta de crédito (tarjetas de crédito aceptadas: tarjeta de crédito, Visa y Mastercard)
- Pago por domiciliación bancaria mediante el mandato SEPA
El pago con tarjeta de crédito se refiere a nuestro socio Payline.
El pago por domiciliación bancaria funciona con la norma europea SEPA. La web de iledefrance-mobilites.fr no gestiona la domiciliación bancaria en sí, pero te permite consultar los datos bancarios asociados a tu(s) paquete(s).