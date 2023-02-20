¿Qué métodos de pago se aceptan en iledefrance-mobilites.fr?

Dependiendo de los actos realizados, en tu espacio personal, en la sección "Mi Navego", se te ofrecen dos métodos de pago:

  • Pago con tarjeta de crédito (tarjetas de crédito aceptadas: tarjeta de crédito, Visa y Mastercard)
  • Pago por domiciliación bancaria mediante el mandato SEPA

El pago con tarjeta de crédito se refiere a nuestro socio Payline.

El pago por domiciliación bancaria funciona con la norma europea SEPA. La web de iledefrance-mobilites.fr no gestiona la domiciliación bancaria en sí, pero te permite consultar los datos bancarios asociados a tu(s) paquete(s).