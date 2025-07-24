¿Quieres suscribirte a un contrato Navigo Liberté + pase?

Si quieres tener el Navigo Liberté + en tu teléfono, sigue el siguiente paso a paso: ¿Cómo contratar un Navigo Liberté + en tu teléfono? | Île-de-France Mobilités

Puedes hacerlo directamente en línea en nuestra web, en la agencia de ventas de los transportistas, en algunos mostradores de la RATP o en los mostradores de servicios de Navigo SNCF.

1. Primera opción: suscripción online

Para suscribirse a nuestro sitio, necesitarás:

UNA COSTILLA (BIC/IBAN)

si no tienes un pase Navigo, una foto en formato digital jpeg o gif (para descargar o tomar con tu webcam, móvil o tablet)

Si deseas beneficiarte de una tarifa reducida, un documento de respaldo

Entonces déjate guiar.

Si tu solicitud está completa (la foto cumple los requisitos, el pago aceptado y el contrato firmado electrónicamente), el pase Navigo, que es responsable de tu contrato, se recibe en tu domicilio en un máximo de 21 días (excluyendo fines de semana y festivos) tras la validación de tu expediente, o se pone a disposición en una agencia de ventas de transportistas, ciertos contadores RATP o contadores de servicio Navigo SNCF.

Si ya tienes un pase Navigo válido, puedes, a partir de 48 horas de la validación de tu suscripción, actualizarlo en un punto de venta o en una máquina RATP o Transilien SNCF.

BUENO SABERLO:

Si no eres el pagador de tu paquete, también se pedirá al pagador que firme el contrato electrónicamente.



2. Segunda opción: suscripción en la agencia de ventas de los operadores

Ve a la agencia de ventas de los transportistas, a algunos contadores de la RATP o al Desk de Servicios SNCF de Navigo.

Para suscribirte, necesitarás:

una RIB (BIC/IBAN), papel o desmaterializada

tu pase Navigo si tienes uno

Si deseas beneficiarte de una tarifa reducida, un documento de respaldo

No necesitas proporcionar una foto, se tomará directamente en el lugar.

Si no tienes un pase Navigo, te lo entregarán directamente, a cargo de tu contrato.

BUENO SABERLO:

La presencia del titular de la tarjeta y del pagador, si son diferentes, es obligatoria para suscribirse a la Navigo Liberté.



¿Te gustaría contratar y/o financiar un Navigo Liberté + contrato para uno o más terceros (hijo, padre, familiar, amigo, etc.)?

También tienes la opción de hacerlo online para ti, para un menor o un adulto bajo tutela en nuestra web, en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos mostradores de RATP o en los mostradores de servicios Navigo SNCF.

Más precisión para la suscripción para un titular menor



1. Suscripción online

Accede a nuestra web en My > My Navigo, ten tus datos bancarios, especifica la suscripción para un tercero marcando la casilla "Para un menor o adulto bajo tutela" y luego déjate guiar.

Suscripción en la agencia de ventas de los operadores

Acudiendo a una de las agencias de ventas de los transportistas, a ciertos contadores de la RATP o al Mostrador de Servicios Navigo SNCF acompañado por el titular del contrato Navigo Liberté + y con tu papel o RIB desmaterializado (BIC/IBAN).

IMPORTANTE:

Para ser el pagador de un contrato Navigo Liberté +, no debe encontrarse en una situación de impago en otro contrato existente de Navigo Liberté +. Si este es el caso, el pagador debe primero regularizar su situación y esperar un periodo de espera de 6 meses, desde la fecha de finalización, antes de poder financiar un nuevo contrato. El pagador tiene la opción de registrar una o más cuentas bancarias para el pago de su Navigo Liberté + contrato(s). El número de contratos Navigo Liberté + que serán financiados por el mismo pagador está limitado a 10 contratos.