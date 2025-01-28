¿Cómo puedo contratar un Navigo Liberté + contrato por internet para un menor?
¿Qué pasos necesito para contratar un Navigo Liberté + contratoonline para un titular de menor edad?
Si encuentras cualquier dificultad, no dudes en acudir a una agencia.
1. Acceder a la suscripción online
- En la página de Navigo Liberté + servicio, haz clic en "Suscribirse en línea".
- Luego inicia sesión en tu cuenta de Île-de-France Mobilités Connect (si ya tienes una). Si no, crea tu cuenta.
2. Elige tu tipo de suscripción
Una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect, si deseas suscribirte como menor titular, debes marcar las siguientes opciones:
- "Me suscribo a un menor o a un adulto bajo tutela"
- "Declaro que soy mayor o menor emancipado y, en el caso de una suscripción para un menor o adulto bajo tutela, declaro que soy su representante legal".
3. Introducir la información del titular del pase y del pagador del contrato
Rellena los campos con la información del titular de la minor.
Respecto al campo "correo electrónico":
- Si el titular menor no tiene una cuenta Île-de-France Mobilités Connect, debe introducir una dirección de correo electrónico diferente a la del pagador del contrato y distinta a la de otro cliente de Navigo. Al final de este paso, se enviará un correo electrónico a esta dirección para continuar con la suscripción.
- Si el titular menor ya tiene una cuenta Île-de-France Mobilités Connect, debes introducir la dirección de correo electrónico utilizada para crear la cuenta.
La información del pagador estará precompletada.
Tras hacer clic en "Continuar", aparecerá un mensaje indicando que se ha enviado un correo electrónico al titular del pase para que continúe con la suscripción.
4. Recepción del correo electrónico por parte del titular del pase
Para continuar la suscripción, vaya al buzón rellenado para el titular menor y haga clic en el enlace activo recibido de la Agencia Navigo.
5. Inicio de sesión o creación de una cuenta IDFM Connect para el titular del pase
Si el titular del pase ya tiene una cuenta de Île-de-France Mobilités Connect, inicie sesión en esta cuenta.
Si el titular del pase no tiene una cuenta Île-de-France Mobilités Connect: crea una cuenta siguiendo los siguientes 4 pasos para crearla:
- Política
- Elegir la contraseña
- Términos y Condiciones de Uso y Consensiones
- Verificación y activación de la cuenta: Se envía un correo electrónico a la dirección del titular del pase para activar la cuenta y volver al proceso de suscripción.
6. Introducción de los datos del titular del pase
Rellena la información del titular del pase: datos personales y dirección.
7. Completar la información del contrato
Este paso te permite:
- Elige la fecha de inicio de validez del Navigo Liberté + contrato,
- Elige cómo recibir tu pase Navigo,
- Y para indicar si te beneficias de una tarifa reducida. En este caso, la provisión de pruebas es obligatoria.
8. Guardar la foto
Si ya tienes una cuenta de IDFM, la foto se vuelve a hacer.
Si no tienes una cuenta IDFM: Necesitas subir una foto o hacerla con tu webcam.
9. Registro del método de pago
Se muestran los datos bancarios, pero no se espera ninguna acción. Puedes pasar al siguiente paso.
10. Resumen de la solicitud
Verifica que la información introducida en los pasos anteriores sea correcta:
- la fecha de inicio de la validez del contrato,
- Datos de contacto del titular del pase,
- Detalles bancarios...
Si cometes un error, simplemente haz clic en el icono de "lápiz" para corregirlo.
Una vez que todo esté en orden, puedes hacer clic en "Certifico que estos datos son correctos" al final de la página.
11. Firma del contrato por parte del titular del pase.
Para continuar con la suscripción, el contrato debe ser firmado por el titular del pase. Para ello, debes:
- Lee la política de privacidad,
- Lee el contrato,
Una vez firmado el contrato por el titular del pase, un mensaje indica que se ha enviado un correo electrónico al pagador para finalizar la suscripción y firmar el contrato sucesivamente.
12. Recepción del correo electrónico enviado al pagador del contrato.
Ve a tu buzón y haz clic en el enlace activo para finalizar la suscripción.
13. Conexión con la cuenta Île-de-France Mobilités Connect del pagador del contrato
El pagador se conecta a su cuenta Île-de-France Mobilités Connect.
14. Verificación de los datos de los pagadores del contrato
Revisa toda la información que se introduce previamente en el pagador del contrato: datos bancarios, datos personales, dirección y luego pasa al siguiente paso.
15. Firma del contrato SEPA y mandato del pagador del contrato
Para finalizar la suscripción, el pagador del contrato debe firmarelectrónicamente el contrato y el mandato SEPA.
Para ello, debes:
- aceptar losTérminos y Condiciones Generales de Venta y Uso del contrato NL+,
- aceptar los términos y condiciones generales de venta y uso de la tarjeta Navigo,
- Acepta los términos y condiciones generales de venta del sitio.
- Introduce el código OTP recibido por SMS para firmar el contrato eléctricamente
Luego valida la suscripción.