3. Introducir la información del titular del pase y del pagador del contrato

Rellena los campos con la información del titular de la minor.

Respecto al campo "correo electrónico":

Si el titular menor no tiene una cuenta Île-de-France Mobilités Connect , debe introducir una dirección de correo electrónico diferente a la del pagador del contrato y distinta a la de otro cliente de Navigo. Al final de este paso, se enviará un correo electrónico a esta dirección para continuar con la suscripción.

, debe introducir una dirección de correo electrónico diferente a la del pagador del contrato y distinta a la de otro cliente de Navigo. Al final de este paso, se enviará un correo electrónico a esta dirección para continuar con la suscripción. Si el titular menor ya tiene una cuenta Île-de-France Mobilités Connect, debes introducir la dirección de correo electrónico utilizada para crear la cuenta.

La información del pagador estará precompletada.

Tras hacer clic en "Continuar", aparecerá un mensaje indicando que se ha enviado un correo electrónico al titular del pase para que continúe con la suscripción.