¿Cómo cargo los tickets en mi Navigo imagine R pass?
Puedes cargar tu billete comprado en tu pase Navigo imagine R:
- en tu teléfono desde la aplicación Île-de-France Mobilités o en los de los minoristas oficiales.
Encuentra todos los detalles en la sección ¿Cómo recargo mi pase Navigo con mi teléfono?;
- en máquinas expendedoras en estaciones RATP o en estaciones SNCF Transilien;
- en las taquillas, puntos de venta y agencias de ventas de las compañías RATP y Transilien SNCF.
Para una renovación de Imagine Rpass, consulta ¿Cómo puedo ver y recargar un pase Navigo con mi teléfono?