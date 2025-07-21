Puedes cargar tu billete comprado en tu pase Navigo imagine R:

en tu teléfono desde la aplicación Île-de-France Mobilités o en los de los minoristas oficiales.

Encuentra todos los detalles en la sección ¿Cómo recargo mi pase Navigo con mi teléfono?;

Encuentra todos los detalles en la sección ¿Cómo recargo mi pase Navigo con mi teléfono?; en máquinas expendedoras en estaciones RATP o en estaciones SNCF Transilien;

en las taquillas, puntos de venta y agencias de ventas de las compañías RATP y Transilien SNCF.

Para una renovación de Imagine Rpass, consulta ¿Cómo puedo ver y recargar un pase Navigo con mi teléfono?