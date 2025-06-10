En caso de un fallo comprobado, tu pase Navigo imagine R se reemplaza inmediatamente.

La sustitución se realiza en todas las taquillas de las compañías, puntos de venta de la RATP y mostradores de servicio Navigo SNCF.

El reemplazo es gratuito, salvo que resulte que el fallo se deba a que el usuario no cumple con las precauciones de uso establecidas en los Términos Generales de Venta y Uso de los paquetes Imagine R Junior, Imagine R Scolaire e Imagine R Student.

El reemplazo requiere la devolución del pase defectuoso.