Para poder cargar los tickets en tu teléfono y almacenarlos de forma segura, se requiere un paso específico de instalación y hay requisitos previos para el teléfono.

Revisa los requisitos previos para usar el servicio.

Para saber si tu teléfono es compatible con el servicio de compra y carga de tickets en el teléfono, la forma más sencilla es probar a usar el servicio. Durante la instalación del servicio, la aplicación te guía y muestra información en caso de que tu teléfono y/o tarjeta SIM no sean compatibles. Si la solicitud indica que tu tarjeta SIM no es compatible mientras tu operador de telecomunicaciones es ORANGE o SOSH, puedes contactar con ellos y pedirles una tarjeta SIM NFC.

En caso de que tu tarjeta SIM o teléfono no sean compatibles para cargar tickets en el teléfono, probablemente puedas usar tu teléfono para consultar y recargar tu pase Navigo

Si ya has usado el servicio y recibes un mensaje de que tu teléfono es incompatible sin cambiar el hardware, puede que necesites borrar los datos en la app de tickets sin contacto para acceder al servicio de nuevo.