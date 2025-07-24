Renovación de CSS

Si recibes el descuento en entradas CSS, recibirás automáticamente un formulario de renovación.

Devuelve tu nuevo certificado CSS que te proporcione tu seguro de salud.

En cuanto se tramite tu expediente, se te enviará una carta, correo electrónico o SMS (según el medio de contacto que elijas).

Si se renuevan tus derechos, tendrás que cargar tu derecho en tu pase Navigo : en la aplicación móvil o en las máquinas expendedoras RATP o SNCF.

Renovación para la SSA

Si te beneficias de la reducción de multas del ASS, la agencia Solidarité Transport examina automáticamente tu expediente durante el último mes de validez de tus derechos.

Se te informará de tu nueva situación por correo, correo electrónico o SMS (según el medio de contacto que elijas).

Renovación para la RSA

Si beneficias de billetes RSA gratuitos, la Agence Solidarité Transport examina automáticamente tu expediente durante el último mes de validez de tus derechos.