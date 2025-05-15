Si el teléfono perdido/robado y el nuevo móvil son compatibles con Android con el servicio, entonces puedes recuperar inmediatamente tu pase Navigo Month o Navigo Week. Para ello, ve a la aplicación Île-de-France Mobilités en el menú Contacta >Mis billetes de transporte [...] > Mi teléfono> Quiero recuperar el contenido de un teléfono antiguo.

Será posible recuperar tu plan siempre que hayas vinculado previamente tu teléfono a tu cuenta de Île-de-France Mobilités desde la aplicación Île-de-France Mobilités en el menú Mi espacio > Mis Apoyos.

Si no, (teléfono nuevo no compatible con el servicio, reloj conectado perdido, dispositivo no asociado a tu cuenta), envía inmediatamente tu solicitud a otro teléfono en la aplicación de transporte desde la sección Contactos > Mis tickets de transporte [...] / He perdido/mi teléfono ha sido robado.

Para informar de la pérdida o robo de tu teléfono, también puedes hacerlo directamente desde la web de Île-de-France Mobilités