La línea de Orlybus se detuvo el 3 de marzo y ¿sigues teniendo billetes de Orlybus? ¡No te pongas nervioso! Explicamos cómo hacerlo:

1. Compré una entrada con el móvil

Solicitud de reembolso si la compra tiene menos de 1 año (fecha < mars 2024)

Para solicitar un reembolso, debes ir a la pestaña de Compra, hacer clic en el enlace "Contactarnos" y luego elegir la sección "tickets loaded on my phone" > "Other requests".

Después del reembolso:

Si quieres comprar una entrada de nuevo:

El catálogo de billetes no podrá mostrarse, porque el billete de Orlybus sigue pendiente en tu teléfono.

Aparecerá una ventana emergente para informarte de la presencia del ticket pendiente. Tras validar la ventana emergente , el ticket se eliminará de tu teléfono y podrás continuar normalmente.

El billete de OrlyBus no puede usarse y permanecerá visible en tu teléfono hasta que realices una nueva compra.

2. Compré un billete magnético de Orlybus

Puedes cambiar tu billete magnético de OrlyBus en un punto de venta por un billete de París-Región <> Aéroports, pagando la diferencia de 2 €.

3. Compré un billete de OrlyBus con el pase Navigo Easy

Este billete no puede ser intercambiado, recuperado ni retirado del Pase Fácil.

Para obtener un reembolso, debes seguir estos pasos:

Acude al servicio de atención al cliente, donde un agente te dará: un formulario de solicitud de reembolso y un recibo por ver el pase que indica la presencia del billete de OrlyBus comprado hace menos de un año. Tendrás que enviar por correo: el formulario de solicitud de reembolso completado, el recibo por consultar el pase, el pase fácil que contiene el billete de OrlyBus.

