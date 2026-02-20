La línea RoissyBus para desde el 1 de marzo y ¿sigues teniendo los billetes de RoissyBus? ¡No te pongas nervioso! Explicamos cómo hacerlo:

1. ¿Tu billete de RoissyBus está en tu móvil?

Puedes solicitar un reembolso si la compra tiene menos de 1 año (fecha < mars 2025)

Para solicitar un reembolso a través de la solicitud de Île-de-France Mobilités, debes ir por la pestaña Mi Espacio, hacer clic en el enlace "Atención al Cliente" y luego elegir la sección "un problema con mis billetes".> "Quisiera solicitar un reembolso".

Tras el reembolso, si deseas comprar un billete nuevo:

Aparecerá una ventana emergente para informarte de la presencia del billete pendiente de RoissyBus.

Valida la ventana emergente para eliminar la entrada de tu móvil y sigue comprando con normalidad.



2. ¿Tu billete de RoissyBus está en el pase Navigo Easy?

Este billete no puede ser intercambiado, recuperado ni retirado del pase Navigo Easy.

Para obtener un reembolso, debes seguir estos pasos:

Ve al servicio de atención al cliente, donde un agente te dará un formulario de solicitud de reembolso y un recibo por ver el pase que indica la presencia del billete de RoissyBus comprado hace menos de un año. Tendrás que enviar por correo el formulario de solicitud de reembolso completado, el recibo por consultar el pase y el pase Navigo Easy que contiene el billete de RoissyBus. Se te reembolsará el billete a 14 € y el pase a 2 €, es decir, 16 €.

Para obtener más información sobre alternativas a la línea RoissyBus