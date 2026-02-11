Paradas de RoissyBus: ¿cómo llegar al aeropuerto de Charles-de-Gaulle a partir del 1 de marzo de 2026?

Puede que ya lo hayas usado para ir al aeropuerto. El autobús lanzadera RoissyBus , que conecta París (distrito de la Ópera) con el aeropuerto Paris-Charles-de-Gaulle desde 1992, se detendrá definitivamente el 1 de marzo de 2026.

¿Por qué parar el autobús lanzadera RoissyBus?

Para los viajeros que se dirigen al aeropuerto, el objetivo es llegar a su destino de la forma más sencilla y rápida posible, o:

El autobús lanzadera RoissyBus seguía una ruta muy transitada (especialmente en el centro de París y en la zona sur de la autopista A1): su puntualidad dependía en gran medida del tráfico por carretera y los tiempos de transporte eran muy impredecibles

(especialmente en el centro de París y en la zona sur de la autopista A1): Como resultado, cada vez menos pasajeros la utilizaban : el número de pasajeros ha caído casi un 40% desde 2023.

Por ello, Île-de-France Mobilités ha decidido detener el transbordador para ofrecer soluciones que garanticen un tiempo de viaje más fiable.