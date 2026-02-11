Paradas de RoissyBus: ¿cómo llegar al aeropuerto de Charles-de-Gaulle a partir del 1 de marzo de 2026?
Puede que ya lo hayas usado para ir al aeropuerto. El autobús lanzadera RoissyBus , que conecta París (distrito de la Ópera) con el aeropuerto Paris-Charles-de-Gaulle desde 1992, se detendrá definitivamente el 1 de marzo de 2026.
¿Por qué parar el autobús lanzadera RoissyBus?
Para los viajeros que se dirigen al aeropuerto, el objetivo es llegar a su destino de la forma más sencilla y rápida posible, o:
- El autobús lanzadera RoissyBus seguía una ruta muy transitada (especialmente en el centro de París y en la zona sur de la autopista A1): su puntualidad dependía en gran medida del tráfico por carretera y los tiempos de transporte eran muy impredecibles
- Como resultado, cada vez menos pasajeros la utilizaban : el número de pasajeros ha caído casi un 40% desde 2023.
Por ello, Île-de-France Mobilités ha decidido detener el transbordador para ofrecer soluciones que garanticen un tiempo de viaje más fiable.
¿Cómo llegar al aeropuerto París-Charles de Gaulle desde el 1 de marzo de 2026?
Opción nº 1: ir al aeropuerto con el RER B
La línea RER B da servicio a las tres terminales (1, 2, 3) del aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle.
Se puede llegar al aeropuerto yendo a cualquier estación que sirva al RER en dirección B, Aéroport Ch. de Gaulle 2-TGV.
¿Cuáles son los horarios de apertura?
Un tren circula cada 6 a 15 minutos en ambas direcciones aproximadamente desde las 4:50 a.m. hasta la medianoche.
Billete: lleva un billete en la tarifa del aeropuerto
El viaje hacia o desde el aeropuerto en RER B está sujeto a la tarifa del aeropuerto : 14 € por viaje.
Nota: si ya tienes una suscripción mensual o anual a Navigo para todas las zonas (imagina R o senior), los trayectos hacia y desde el aeropuerto están incluidos.
Opción nº2: ir al aeropuerto desde Saint-Denis-Pleyel con la nueva línea exprés 9517
Para llegar al aeropuerto de París-Charles de Gaulle, puedes tomar la nueva línea exprés 9517 (equipada con los mismos autobuses que RoissyBus), que ofrecerá un viaje directo de 30 minutos entre Saint-Denis-Pleyel y el aeropuerto de Roissy.
Dejará pasajeros en la estación RoissyPôle, a pocos minutos andando del aeropuerto.
¿Dónde conseguirlo?
La parada estará en la estación Saint-Denis-Pleyel, accesible desde las líneas de metro 13, 14, RER D y los autobuses 139 y 255.
¿Cuáles son los horarios de apertura?
Esta línea será la siguiente:
- Todos los días de 5:20 a.m. a 00:30 a.m.
- Entre semana, la frecuencia será de 15 minutos en horas punta y de 30 minutos en horas fuera de hora punta
- Los sábados y domingos, los autobuses circularán cada 20 minutos durante el día y cada 30 minutos por la tarde
¿Qué billete debería comprar?
La línea 9517 será accesible con un billete de autobús-tranvía o con una suscripción anual y mensual.
Opción nº3: ir al aeropuerto en autobús desde Nation o Porte de la Chapelle con las líneas 350 y 351
Las líneas de autobús 351 y 350 te llevan al aeropuerto de Roissy - Charles de Gaulle.
¿Qué billete debería comprar?
Son accesibles con un billete de autobús-tranvía o con una suscripción anual y mensual.
Autobús 350 a Porte de La Chapelle
El autobús 350 circula cada 15 a 35 minutos y conecta la Porte de la Chapelle <> de París con el aeropuerto Charles de Gaulle en 60 a 80 minutos , dependiendo de la parada en la que se suba.
Autobús 351 a Nation
El autobús 351 circula cada 15 a 30 minutos y conecta París-Nación <> con el aeropuerto Charles de Gaulle en 70 a 90 minutos , dependiendo de la parada en la que subas.
¿Ir en metro al aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle: pronto una realidad?
Para 2030, los pasajeros podrán llegar al aeropuerto en metro (como ya ocurre con la línea 14 de metro hacia el aeropuerto de Orly) gracias a la apertura de la línea 17.
Esta nueva línea de metro 100% accesible conectará Saint-Denis-Pleyel con Le Mesnil-Amelot a través del aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle.
La línea RoissyBus para, ¿qué debería hacer con mis billetes de RoissyBus?
La línea RoissyBus para desde el 1 de marzo y ¿sigues teniendo los billetes de RoissyBus? ¡No te pongas nervioso! Explicamos cómo hacerlo.