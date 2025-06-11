Tras la suspensión, puedes reanudar tu Navigo Liberté + contrato:

en la agencia de ventas de las aerolíneas, en los puntos de venta de la RATP o en la Taquilla de Servicios Navigo SNCF con tu pase Navigo, que se actualizará inmediatamente

también puedes actualizar tu pase desde tu móvil en la aplicación Île-de-France Mobilités o en las de minoristas oficiales (descargable en Apple Store o Play Store).

Cuando el paquete se reanuda, la facturación se reanuda, sin costes administrativos adicionales.

Bueno saberlo

Es posible programar la suspensión y reanudación de tu contrato simultáneamente.

Si no puedes viajar, puedes entregar tu poder notarial y tu pase Navigo a un tercero para suspender y/o reanudar tu contrato.