¿Cómo puedo hacer un cambio de mi pase anual de Navigo?

Actualizado en 10 junio 2025

La reanudación del pase anual Navigo tras una suspensión puede hacerse de cualquiera de las siguientes:

Por Internet

En tu espacio personal, con el pase actualizado en un punto de venta o en una máquina SNCF de RATP o Transilien o en tu teléfono a través de la aplicación Île-de-France Mobilités o en las de minoristas oficiales para finalizar la entrega. Tendrás que esperar 48 horas para actualizar tu pase y así finalizar la reanudación:

En la estación o dentro de la estación

Acudiendo a un mostrador o agencia de la RATP, a un Servicio de Navego SNCF, o finalmente a una agencia de un portador de OPTILE.