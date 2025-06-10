La reanudación del pase anual Navigo tras una suspensión puede hacerse de cualquiera de las siguientes:

Por Internet

En tu espacio personal, con el pase actualizado en un punto de venta o en una máquina SNCF de RATP o Transilien o en tu teléfono a través de la aplicación Île-de-France Mobilités o en las de minoristas oficiales para finalizar la entrega. Tendrás que esperar 48 horas para actualizar tu pase y así finalizar la reanudación:

Ya sea yendo a un punto de venta, en una máquina SNCF RATP o Transilien,

Ya sea en la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités o en las de los minoristas oficiales, en la sección "Compra". Las aplicaciones pueden descargarse desde la Apple Store o la Play Store.

En la estación o dentro de la estación

Acudiendo a un mostrador o agencia de la RATP, a un Servicio de Navego SNCF, o finalmente a una agencia de un portador de OPTILE.