Puedes cancelar tu contrato Navigo Liberté + en cualquier momento, sin justificación y sin coste alguno. El titular del contrato o el pagador, si es diferente, puede hacer la solicitud.

El contrato puede ser rescindido:

Online: desde el Área Personal, haz clic en el enlace "cancelar mi paquete / contrato" y déjate guiar. La cancelación entrará en vigor cuando hayas actualizado tu pase Navigo desde tu teléfono móvil en la aplicación de Île-de-France Mobilités o en las de revendedores oficiales , en un punto de venta o en una máquina RATP o Transilien SNCF, 48 horas después de la solicitud online.

Acudiendo, con tu pase Navigo, a una agencia de ventas de transportistas, a ciertos mostradores de RATP o al mostrador de servicios SNCF de Navigo.

Tienes la opción de elegir la fecha de efectividad de tu finalización.

Los viajes realizados hasta la fecha efectiva de finalización se cuentan en la facturación y se debitan.

Concretamente:

- La terminación conduce al cierre definitivo de tu contrato.

- En caso de impago, asociado a tu contrato Navigo Liberté +, es imposible rescindir tu contrato sin la regularización completa de la deuda. El titular, si es diferente, está invitado a regularizar su deuda impagada (un tercero también puede regularizar la deuda).