¿Cómo cancelo mi Navigo Liberté + contrato?

Actualizado en 06 junio 2025

Puedes cancelar tu contrato Navigo Liberté + en cualquier momento, sin justificación y sin coste alguno. El titular del contrato o el pagador, si es diferente, puede hacer la solicitud.

El contrato puede ser rescindido:

Tienes la opción de elegir la fecha de efectividad de tu finalización.

Los viajes realizados hasta la fecha efectiva de finalización se cuentan en la facturación y se debitan.

Concretamente:

- La terminación conduce al cierre definitivo de tu contrato.

- En caso de impago, asociado a tu contrato Navigo Liberté +, es imposible rescindir tu contrato sin la regularización completa de la deuda. El titular, si es diferente, está invitado a regularizar su deuda impagada (un tercero también puede regularizar la deuda).