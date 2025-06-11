La suspensión del contrato Navigo Liberté + es posible en cualquier momento, por un periodo máximo de 12 meses.

¿Dónde puedo suspender mi contrato?

Puedes suspender tu contrato:

en la agencia comercial de los transportistas,

en los puntos de venta de la RATP o en los mostradores de servicio de Navigo SNCF con tu pase Navigo, que se actualizará inmediatamente

en tu pase desde tu móvil en la aplicación Île-de-France Mobilités o en los de los minoristas oficiales (descargables desde la Apple Store o Play Store).

¿Cuándo es efectiva la suspensión?

La suspensión es efectiva a partir de la fecha elegida. Puedes anticipar tu solicitud de suspensión con un máximo de 2 meses de antelación.

Cuidado

Los viajes realizados hasta la fecha efectiva de la suspensión se cuentan en la facturación y se deducen.