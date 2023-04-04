¿Por qué se transferirán mis datos?
Caso nº 1: Tengo un pase Navigo cargado con un contrato de transporte
La transmisión de información sobre usted a Île-de-France mobilités debe permitirle continuar con el correcto desempeño de sus contratos de transporte.
Caso nº 2: Tengo un pase Navigo pero no está cargado con pase ni contrato
Aunque no hayas recargado tu pase Navigo (válido por 10 años) durante un tiempo, sigue siendo válido (ver sección: Tengo un pase Navigo que ya no uso, ¿por qué me preocupa esta transferencia?). Por tanto, sus datos personales relacionados con el pase Navigo deben ser transferidos a Île-de-France mobilités.
Los términos y condiciones generales de venta y uso de tus pases Navigo e Imagine'R serán modificados.
Los datos asociados a un pase inactivo (es decir, uno que no se ha utilizado para contratar un plan durante más de 5 años) se eliminarán gradualmente. Como resultado, ya no será posible asegurar servicios postventa que requieran los datos asociados al pase (pérdida, reembolso y robo en particular).
Sin embargo, estos datos se conservarán si realizas una compra de paquete entre ahora y el 1 de octubre de 2023.