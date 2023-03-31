¿Qué contratos están implicados?
Todos los contratos y datos relacionados con los pases Navigo se ven afectados por la transferencia a Île-de-France Mobilités. De hecho, para viajar dentro de la red de transporte de Île-de-France, has firmado dos "contratos":
Un pase Navigo (Contrato Comercial): Esta es la tarjeta inteligente personalizada que sirve como soporte para paquetes o contratos de transporte según los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso disponibles en la siguiente dirección: https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu
Nota: Un pase Navigo que no esté cargado con pase o contrato de transporte no es un billete de transporte y por sí solo no permite viajar por la red de transporte de Île-de-France.
Y
Un abono o abono de temporada (Contrato de Transporte): es el billete de transporte que te permite viajar conforme a los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso, que varían según la naturaleza del billete:
- Tarifa completa o abono anual de temporada Senior de Navigo
- Suscripción a Navigo Imagin'r
- Pases mensuales y semanales de Navigo
- Navego Solidaridad pasa durante meses y semanas
- Pases Navigo Gratuitos
- Paquete Amatista
- Navigo Liberté + contratos
- Otros posibles derechos del titular para beneficiarse de una tarifa reducida de Solidarité Transport
Los Términos y Condiciones pueden consultarse en la siguiente dirección: https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu