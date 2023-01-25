¡Es muy sencillo!

1) Ve a la sección "Compra" de tu solicitud de Île-de-France Mobilités. También puedes acceder directamente desde una búsqueda de rutas o desde el mapa cercano;



2) Elige cómo quieres desbloquear tu Vélib': tu pase Navigo o los códigos enviados por correo electrónico;



3) Elige el paquete que prefieras y el número de motos que quieres llevar (excluyendo V-Pratique);



4) Tras introducir tu dirección de correo electrónico, pagas la compra con tarjeta de crédito;



5) Acude a la estación que elijas para desbloquear tu Vélib', directamente con tu pase Navigo, o mediante códigos, que se enviarán a tu dirección de correo electrónico tras la compra;



¡Aquí vamos!

Por favor, ten en cuenta: si estás conectado a Île-de-France Mobilités Connect en el momento de tu compra, podrás consultar el historial de tus compras en Vélib' a través de la sección "Menú", luego pulsando tu nombre y después "Mis últimas compras".

¿Necesitas ayuda para conseguir un Vélib'?