ARTÍCULO 1: Principios generales

Las medidas de reembolso para total o parcialmente los pases Navigo de pago son únicamente a iniciativa de Île-de-France Mobilités y operadores de transporte, como parte de las campañas de reembolso anunciadas en el portal https://www.iledefrance-mobilites.fr.

Cuando una campaña está activa, todas las solicitudes de reembolso deben enviarse en la web de https://www.iledefrance-mobilites.fr, en el espacio de compensación, accesible en https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement.

Solo los clientes que viven, trabajan o estudian en la región de Île-de-France son elegibles para operaciones de reembolso.

Solo los clientes adultos y los menores emancipados en la fecha de presentación de la solicitud pueden solicitar el reembolso. Para los clientes menores, la solicitud debe ser presentada por el tutor legal.

Las siguientes entradas no se ven afectadas por estas medidas de reembolso:

Entradas Les T+

Billetes de origen y destino

Abonamientos cortos (Mobilis, Navigo Jour, Billetes Jeune Weekend / Passes Jeune Weekend, Paris Visite),

Navigo Liberté+

El paquete amatista

Navigo junior

TST gratuito y otros productos gratuitos

Los siguientes tickets pueden ser reembolsados caso por caso y según las condiciones específicas detalladas para cada operación:

Navigo anual

Mes de Navigo

Navigo estudiantil

School Navigo

Navigo Senior

Navigo Mes de Solidaridad 75% y Descuento Mensual 50%

Semana Navigo, Solidaridad Navigo 75% semana y 50% de descuento semanal.

Los Términos y Condiciones Generales de Reembolso específicos para una campaña de reembolso se detallarán, cuando la campaña esté activa, en la página web de https://www.iledefrance-mobilites.fr, en el espacio de compensación, accesible en la dirección https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr.

ARTÍCULO 2: Condiciones de elegibilidad

I. Tipo de medio:

El cálculo de la elegibilidad y el importe del reembolso se realizará en función de la información y los documentos de respaldo proporcionados por el cliente al presentar una solicitud de reembolso.

Los elementos solicitados serán los siguientes:

R. Caso de un servicio personalizado:

Dirección domiciliaria en el momento del periodo afectado por la operación de reembolso. Si la dirección actual es diferente de la del periodo afectado, por ejemplo, debido a una mudanza, el cliente debe aportar un justificante de la dirección (se aceptan los siguientes documentos: factura telefónica - incluyendo teléfono móvil, electricidad o gas, recibo de alquiler - de una organización social o agencia inmobiliaria, o multa de propiedad, factura de agua, aviso de impuestos o certificado de no impuesto, comprobante de impuesto de vivienda, certificado o factura de seguro de vivienda)

Sí

Dirección del lugar de trabajo o estudio acompañada de un documento de respaldo (certificado del empleador o certificado escolar)

Datos bancarios del pagador del último paquete afectado durante el periodo, si no se conocen por el sistema

B. En el caso de un paquete de descubrimiento:

Número de serie del Discovery Pass

Prueba de entrada para los Discoveries (foto del pase)

Dirección de domicilio en el momento del periodo afectado por la operación de reembolso acompañada de un documento de respaldo de la dirección (se aceptan los siguientes documentos: factura telefónica - incluyendo teléfono móvil, electricidad o gas, recibo de alquiler - de una organización social o agencia inmobiliaria, o ticket de propiedad, factura de agua, aviso fiscal o certificado de no impuesto, prueba de impuesto sobre vivienda, certificado o factura de seguro de vivienda)

Dirección del lugar de trabajo o estudio acompañada de un documento de respaldo (certificado del empleador o certificado escolar)

Datos bancarios del pagador del último paquete afectado durante el periodo, si no se conocen por el sistema

C. Caso de un plan desmaterializado en un smartphone

Número de serie de medios de canal móvil (número que aparece en la app)

Dirección de domicilio en el momento del periodo afectado por la operación de reembolso acompañada de un documento de respaldo de la dirección (se aceptan los siguientes documentos: factura telefónica - incluyendo teléfono móvil, electricidad o gas, recibo de alquiler - de una organización social o agencia inmobiliaria, o ticket de propiedad, factura de agua, aviso fiscal o certificado de no impuesto, prueba de impuesto sobre vivienda, certificado o factura de seguro de vivienda)

Dirección del lugar de trabajo o estudio acompañada de un documento de respaldo (certificado del empleador o certificado escolar)

Datos bancarios del pagador del último paquete afectado durante el periodo, si no se conocen por el sistema

II. Condiciones de reembolso y seguimiento del pago:

Es el pagador de la última suma global que se mantenga durante el periodo de reembolso quien recibe el reembolso. Su nombre aparece en el correo de confirmación que se enviará al final de la solicitud, a la dirección indicada en el sitio.

Si el paquete está financiado por un tercero pagador (asociación, autoridad local, etc.), su reembolso será autorizado o no por Île-de-France Mobilités según la campaña. Si el reembolso es autorizado, es el titular del paquete quien lo recibirá.

Todos los reembolsos se realizan mediante transferencia a la cuenta bancaria conocida o registrada en el proceso de solicitud. En el caso de un plan activo con domiciliaciones bancarias, esta será la cuenta bancaria utilizada para estos domicilios.

En cuanto se registre la solicitud, el cliente será informado de la evolución de su estado por correo electrónico hasta la recepción de la transferencia.

Para más información, consulte las preguntas frecuentes disponibles en la web de Île-de-France Mobilités en: https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/dedommagements-et-remboursements

ARTÍCULO 3: Quejas

Todas las reclamaciones relacionadas con estas medidas de reembolso deben presentarse en la página web de https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr.

Un formulario de contacto está dedicado a esto y es accesible desde el pie de página del sitio o desde un enlace de hipertexto en el correo electrónico automático recibido en caso de solicitud rechazada.

Île-de-France Mobilités y GIE Comutitres se reservan el derecho de solicitar cualquier documento adicional de respaldo necesario para verificar la información proporcionada.

ARTÍCULO 4: Datos personales

Consulte los Términos y Condiciones Generales de Uso de la Cuenta de Cliente Île-de-France Mobilités Connect: www.iledefrance-mobilites.fr/donnees-personnelles.

ARTÍCULO 5: Suspensión de la cuenta

Île-de-France Mobilités y el GIE Comutitres pueden suspender inmediatamente la cuenta de Île-de-France Mobilités, con derecho y sin previo aviso:

En caso de incumplimiento de estos términos y condiciones generales;

En caso de incumplimiento de los términos y condiciones generales de uso del sitio web de Île-de-France Mobilités;

En caso de fraude establecido en la constitución del expediente de reembolso, en particular declaración falsa o falsificación de documentos;

En caso de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

ARTÍCULO 6: Ley aplicable

Tanto este sitio como los términos y condiciones de su uso están regulados por la ley francesa, independientemente del lugar de uso. En caso de cualquier disputa, y tras cualquier intento de encontrar una solución amistosa, los tribunales franceses tendrán jurisdicción exclusiva para conocer dicha disputa.

ARTÍCULO 7: Aceptación y modificación de los Términos y Condiciones Generales de Reembolso

El uso del sitio y la presentación de una solicitud de reembolso están sujetos a aceptación y cumplimiento de estos Términos y Condiciones Generales de Reembolso.

Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, el sitio y los servicios, así como estos Términos y Condiciones Generales de Reembolso, en particular para adaptarse a los cambios en el sitio mediante la aportación de nuevas funcionalidades, eliminando o modificando funciones existentes.

Las condiciones se presentarán a los clientes durante cada proceso de canje. Entonces podrán decidir si aceptan y presentan su solicitud o no, y no finalizan el proceso.

ARTÍCULO 8: Definiciones

El nombre "Holder" o "Holder" indica a la persona que utiliza el paquete elegible.

El nombre "Financier" o "Pagador" indica a la persona que financia la(s) suma global del(los) titular(es) vinculado(s) a él/ella.