Nuestros consejos sostenibles para un nuevo curso escolar en Île-de-France

¡Una vez más este año, Île-de-France Mobilités está a tu lado para el inicio del nuevo curso escolar! Y eso es bueno, porque para prestar atención al planeta y a la cartera, tenemos soluciones.

Suscripciones inteligentes, servicios para ahorrar dinero y CO2, ayuda con compras o inspiración de la cultura y la naturaleza cercanas : en transporte público, en bicicleta e incluso en coche, estamos comprometidos a vivir mejor en la región de Île-de-France cada día.

 

Cruzar la Île-de-France por 4 euros*

Por trabajo, por un paseo de fin de semana, para ver a tus padres, para descubrir, simplemente...

Como todos necesitamos, a diario o de vez en cuando, viajar a los cuatro rincones de Île-de-France, Île-de-France Mobilités se compromete a garantizar que tus desplazamientos, incluso de un extremo a otro de la región, te cuesten un máximo de 4 euros*. ¿Te llevamos a bordo?

* Tarifa válida para cualquier billete de origen-destino vendido en el carnet de carnet. El precio unitario es de 5 €. Los billetes de origen hacia o desde el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle no están sujetos a estas tarifas

Descubre la oferta

Senior, junior: suscripciones de bajo coste

Para viajar ilimitadamente a cualquier lugar de Île-de-France, ¡descubre nuestros paquetes inteligentes!

Navigo Anual Senior a 37,60 €/mes, para viajeros de 62 años o más*, y imagina el pase R Junior a solo 24 €/año para menores de 11 años el 31 de diciembre (en cuanto a los menores de 4 años, no pagan): conduce todo lo que quieras, ¡nosotros nos encargamos del resto!

*Esta tarifa no incluye las tasas administrativas de nuevas suscripciones (€7,60).

Encuentra tu plan

Mi coche, pero mejor

¿Practicar el carsharing para disfrutar de un vehículo cuando quieras? ¿Optimizar tus viajes con coche compartido? O incluso... ¿Aparcar en la estación sin pagar nada?

Con el coche, también puedes ahorrar dinero mientras preservas el medio ambiente. Te explicamos cómo.

¡Todos a bordo!

¡En bici!

En Véligo, en tu bici personal o por las calles en una bici de autoservicio: ¡la Île-de-France es aún más bonita cuando la atravieses en bici!

Asistencia para la compra, alquiler a largo plazo, aparcamiento gratuito y una gran variedad de servicios para apoyarte : en Île-de-France Mobilités, nos esforzamos por asegurarnos de que todo esté en orden en una bicicleta.

Todo lo que necesitas para montar en bici

Cultiva tu curiosidad

¿Lo sabías? ¡Tus pases Navigo e imagina R son verdaderos pases para la cultura!

Exposiciones, castillos, magníficos jardines, paseos inspiradores... Acompáñanos en visitas extraordinarias, disfruta de beneficios exclusivos y crea recuerdos preciosos en los cuatro rincones de Île-de-France.

Llena de cultura