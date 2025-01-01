Nuestros consejos sostenibles para un nuevo curso escolar en Île-de-France

Por trabajo, por un paseo de fin de semana, para ver a tus padres, para descubrir, simplemente...

Como todos necesitamos, a diario o de vez en cuando, viajar a los cuatro rincones de Île-de-France, Île-de-France Mobilités se compromete a garantizar que tus desplazamientos, incluso de un extremo a otro de la región, te cuesten un máximo de 4 euros*. ¿Te llevamos a bordo?

* Tarifa válida para cualquier billete de origen-destino vendido en el carnet de carnet. El precio unitario es de 5 €. Los billetes de origen hacia o desde el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle no están sujetos a estas tarifas