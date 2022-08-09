Mi coche, pero mejor
Publicado el
¿Practicar el carsharing para disfrutar de un vehículo cuando quieras? ¿Optimizar tus viajes con coche compartido? O incluso... ¿Aparcar en la estación sin pagar nada? Con el coche, también puedes ahorrar dinero mientras preservas el medio ambiente. Te explicamos cómo.
Compartir coche
¿Te gustaría ahorrar tiempo en tu trayecto? ¿Necesitas viajar ocasionalmente por Île-de-France por la tarde o los fines de semana, pero no tienes coche? ¿Un viaje inesperado y nuevo, difícil de conseguir en transporte público? ¡Prueba a compartir coche, un medio de transporte económico, amigable y ecológico!
Y en caso de grandes interrupciones en el transporte o un pico de contaminación, Île-de-France Mobilités ofrece coche compartido a Navigo Annual, Navigo Senior e imagine R!
Compartir coche
El coche, a veces es práctico. Pero si no lo necesitas a diario, ¡el coche compartido es para ti!
¿Coche compartido? Es la agrupación de una flota de diferentes modelos de coches para beneficio de los suscriptores que los usan ocasionalmente: un servicio práctico, económico y sin complicaciones, que reduce el número de coches sin usar en la ciudad.
En resumen, el car-sharing es para el planeta... ¡Y para tu cartera!
Instalaciones de aparcamiento y aparcamiento
¿Qué tal un aparcamiento justo al lado de tu estación, accesible con tu Navigo Annual, Navigo Senior o Imagine R pass (si tienes más de 18 años)? ¡Île-de-France Mobilités lo ha conseguido! Infórmate de cómo aparcar fácilmente (y a veces incluso completamente gratis) antes de subirte a tu tren o a tu RER. La intermodalidad es buena para el planeta... ¡Y para tu cartera!