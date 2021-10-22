El centro de la ciudad de Argenteuil
Esta parte de la ruta tiene como objetivo servir al centro de Argenteuil, sus tiendas, sus numerosas instalaciones administrativas, culturales, educativas y médicas, pero también facilitar el acceso a la estación de la SNCF.
Desde la estación de autobuses, la ruta recorre los bulevares Berteaux, Feix, Jeanne D'Arc y Galliéni, luego la rue du lieutenant-colonel Prudhon y la avenue du Général de Gaulle.
En esta línea de 1,6 km están previstas 4 estaciones, cuyo nombre es provisional:
- "Léon Feix": una zona densamente habitada, varios colegios, entre ellos el colegio Carnot, el instituto Georges Braque y el centro de salud.
- "Ayuntamiento": la avenida comercial Gabriel Péri y el Ayuntamiento.
- "Calais": el centro de la ciudad, el centro hospitalario Victor Dupouy y varios colegios, incluyendo la National School of Automotive Professions G.A.R.A.C o el colegio Paul Vaillant Couturier.
- "De Gaulle": cerca del cruce con la Rue Henri Barbusse, da acceso al centro de la ciudad, al mercado de Héloïse y al CAF.
El proyecto aprovecha las instalaciones existentes (estación de autobuses, carriles para autobuses) y busca limitar la inserción del autobús en el tráfico general.
El establecimiento de una zona 30 en parte del Boulevard Jeanne d'Arc garantiza la convivencia de bicicletas, coches y peatones, al tiempo que garantiza buenas condiciones de tráfico para los autobuses.