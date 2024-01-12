Autobús

Instalaciones dedicadas al autobúsArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

El proyecto "Bus Entre Seine" tiene como objetivo mejorar el rendimiento de la red de autobuses, ofreciendo trayectos más rápidos, regulares y fiables. Refuerza los enlaces entre el puente de Bezons (tranvía T2) y las estaciones de Argenteuil, Sartrouville y Cormeilles-en-Parisis. El proyecto prevé carriles exclusivos para autobuses y medidas asociadas para mejorar el flujo de tráfico, reducir los tiempos de viaje y mejorar la calidad del servicio, al tiempo que recalifican los espacios públicos y promueven la movilidad suave para un entorno de vida más agradable.

Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Val d'Oise
Île-de-France Mobilités

Este mapa presenta la ruta del proyecto Bus Entre Seine que conecta Argenteuil, Bezons, Sartrouville y Cormeilles-en-Parisis. Indica la ubicación de las estaciones, la naturaleza de los desarrollos planificados y las conexiones con otros medios de transporte. Para el sector de Argenteuil: punto de partida: estación de Argenteuil (conexión línea J) luego Hôtel de Ville, Calais, De Gaulle, Jean Moulin, Place du 11 Novembre, Avenue du Marais, Delambre, estaciones Victor Hugo. Mejoras: Carriles autobuses existentes entre la estación de Argenteuil y el Ayuntamiento. Carriles exclusivos dedicados con servicios para bicicletas entre la estación de Argenteuil y la parada De Gaulle, así como entre Jean Moulin y el Pont de Bezons. Tráfico en el tramo De Gaulle – Jean Moulin. Sector Bezons: Punto de partida en la estación Pont de Bezons (conexión Tranvía T2), luego La Grâce de Dieu, Place des Droits de l'Homme, Albert 1er (conexiones de autobús líneas 3 y 272), La Berthie, Val Notre-Dame. Instalaciones: Carriles autobuses existentes entre Pont de Bezons y La Grâce de Dieu. Carriles exclusivos dedicados con servicios para bicicletas entre Pont de Bezons y Val Notre-Dame. Sector Sartrouville. Punto de partida: estación de Berry, luego Cité des Indes, Bourquelot, Clemenceau, Rue de Chatou, Quatre-Chemins, Picardía, Église, E. Vaillant, Voltaire, Stalingrado, Poste, Sartrouville (conexiones RER de las líneas A y J). Mejoras: Medidas complementarias para promover el tráfico de autobuses en general a lo largo del tramo. Prioridad para autobuses en cruces de caminos. Sector de la Comuna de Cormeilles-en-Parisis. Punto de partida: entonces estaciones Berry / Sureau, Les Coudrées, Les Bruyères, Rond-point du Cormier, Place des Arts, Les Écrivains, Fauvettes, Édouard Imbs, Cormeilles-en-Parisis. Servicios: carriles exclusivos dedicados con carriles bici entre Berry / Sureau y Les Coudrées. Medidas complementarias para promover el tráfico de autobuses en el tráfico general. Prioridad para autobuses en cruces de caminos. Las características técnicas de la ruta. 1 - Tipo de desarrollo: tramos alternos en un carril dedicado para autobuses y bici y tramos en un carril compartido. 2- Gestión del tráfico: implementación de prioridades en los cruces. 3- Accesibilidad: estaciones creadas o modernizadas para satisfacer las necesidades del proyecto. 4- Intermodalidad: conexiones con RER A, Línea J, Tranvía T2, Tranvía T11 (en proyecto), autobús 3 y 272.

Cifras clave

8,2 km

carriles autobuses continuos y rutas ciclistas

4

Municipios atendidos

37 estaciones

17 en carriles dedicados y 20 en tramos que se benefician de medidas acompañantes

Calendario

  1. 2018
    Consulta previa
  2. 2019-2020
    Estudios preliminares
  3. 2021
    Investigaciones públicas
  4. 2022
    Declaración de utilidad pública
  5. 2024-2025
    Estudios detallados de AVP
  6. 2025
    Aprobación de estudios de diseño frontal
  7. 2025-2026
    Estudios PRO detallados
  8. 2026
    Autorización ambiental y gestión del suelo, inicio de los trabajos preparatorios
  9. 2027
    Inicio de los trabajos principales
  10. 2029
    Puesta en servicio