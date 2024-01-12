Instalaciones dedicadas al autobúsArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

El proyecto "Bus Entre Seine" tiene como objetivo mejorar el rendimiento de la red de autobuses, ofreciendo trayectos más rápidos, regulares y fiables. Refuerza los enlaces entre el puente de Bezons (tranvía T2) y las estaciones de Argenteuil, Sartrouville y Cormeilles-en-Parisis. El proyecto prevé carriles exclusivos para autobuses y medidas asociadas para mejorar el flujo de tráfico, reducir los tiempos de viaje y mejorar la calidad del servicio, al tiempo que recalifican los espacios públicos y promueven la movilidad suave para un entorno de vida más agradable.