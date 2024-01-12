Instalaciones dedicadas al autobúsArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

El proyecto "Bus Entre Seine" tiene como objetivo mejorar el rendimiento de la red de autobuses, ofreciendo trayectos más rápidos, regulares y fiables. Refuerza los enlaces entre el puente de Bezons (tranvía T2) y las estaciones de Argenteuil, Sartrouville y Cormeilles-en-Parisis. El proyecto prevé carriles exclusivos para autobuses y medidas asociadas para mejorar el flujo de tráfico, reducir los tiempos de viaje y mejorar la calidad del servicio, al tiempo que recalifican los espacios públicos y promueven la movilidad suave para un entorno de vida más agradable.
Cifras clave
8,2 km
carriles autobuses continuos y rutas ciclistas
4
Municipios atendidos
37 estaciones
17 en carriles dedicados y 20 en tramos que se benefician de medidas acompañantes
Calendario
- 2018Consulta previa
- 2019-2020Estudios preliminares
- 2021Investigaciones públicas
- 2022Declaración de utilidad pública
- 2024-2025Estudios detallados de AVP
- 2025Aprobación de estudios de diseño frontal
- 2025-2026Estudios PRO detallados
- 2026Autorización ambiental y gestión del suelo, inicio de los trabajos preparatorios
- 2027Inicio de los trabajos principales
- 2029Puesta en servicio