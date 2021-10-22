El proyecto en resumen:

El territorio de Argenteuil, Bezons, Sartrouville y Cormeilles-en-Parisis, situado entre dos brazos del Sena, se distingue por su alta densidad residencial y de empleo, su dinamismo urbano y económico, así como por la riqueza de sus instalaciones públicas, escolares, deportivas y culturales con influencia intermunicipal. Sin embargo, este sector sigue siendo poco atendido por la estructura del transporte público y sufre condiciones de tráfico degradadas, especialmente en hora punta.

El proyecto Bus Entre Seine pretende afrontar estos desafíos mejorando el rendimiento de la red de autobuses y las condiciones de viaje mediante desarrollos específicos:

entre la estación de Argenteuil, el puente Bezons, el barrio de Las Indias (Sartrouville) y el Boulevard du Parisis (Cormeilles-en-Parisis), para garantizar la regularidad y reducir los tiempos de viaje evitando los riesgos de tráfico. Medidas ligeras que acompañan a otras secciones de la red: prioridad en los cruces de semáforos, desarrollo de las estaciones principales, mayor legibilidad de las líneas, sin necesidad de recurrir a grandes remodelaciones o adquisiciones de terrenos.

El proyecto beneficiará principalmente a las líneas 272 y 3, que se espera ofrezcan un alto nivel de servicio, mientras que ocasionalmente beneficiará otras líneas. Diseñado para anticipar cambios en la región para 2030, Bus Entre Seine fortalecerá el atractivo local y ofrecerá un entorno de vida más agradable gracias a una movilidad más fluida, fiable y sostenible.