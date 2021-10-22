Desde el origen del proyecto, Île-de-France Mobilités se ha comprometido a involucrar al público y a los actores locales en los estudios.

En 2018, Île-de-France Mobilités organizó una consulta preliminar para presentar el proyecto y permitir que el público expresara su opinión sobre su conveniencia.

En 2021, Île-de-France Mobilités presentó el proyecto durante una investigación pública, bajo el amparo de un comisario independiente designado por el Tribunal Administrativo de Cergy-Pontoise.

En 2023, Île-de-France Mobilités lanzó la fase preliminar del proyecto para perfeccionar el programa final en consulta con la región. Esta etapa tiene como objetivo especificar el plan de financiación, establecer el calendario de trabajos y preparar el examen del expediente de autorización ambiental conforme a la Ley del Agua, con vistas a la aprobación final del proyecto.