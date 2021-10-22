Las ventajas del proyecto

Una red de autobuses adaptada

El número y la ubicación de algunas paradas de autobús se modificarán como parte del proyecto, para garantizar tiempos de viaje más eficientes.

La ruta de algunas líneas será reestructurada para que el mayor número posible de pasajeros pueda beneficiarse de las nuevas instalaciones. Por ejemplo, la ruta de las líneas 272 y 3 puede adaptarse para utilizar los nuevos carriles dedicados a autobuses. Otras líneas pueden adaptarse para beneficiarse de los desarrollos.

Las reflexiones sobre la organización precisa de la red se llevarán a cabo en las etapas posteriores.

Mejora de la calidad del servicio

Gracias a autobuses más regulares, rápidos, frecuentes y accesibles, el tráfico será más fluido y tranquilo. La remodelación de las estaciones —y la creación de nuevas— también será una fuente de confort: mobiliario moderno, información para pasajeros, accesibilidad, etc.

Con tiempos de viaje más cortos (entre 5 y 15 minutos ahorrados entre Pont-de-Bezons y las estaciones de Argenteuil, Cormeilles y Sartrouville) y una mejor calidad de viaje, ahora será más fácil llegar a las estaciones y a los principales ejes de la red de transporte en autobús.

Una mejor calidad de vida

La construcción de los carriles autobuses será una oportunidad para recalificar los espacios cruzados, especialmente en favor de peatones y ciclistas, con rutas ciclistas en todo el nuevo desarrollo.

Los principios para el desarrollo de rutas ciclistas aún no se han decidido en esta fase del proyecto. Serán objeto de estudios específicos en las próximas etapas, con el objetivo de proponer rutas cómodas y seguras, teniendo en cuenta el entorno urbano.

La mejora del espacio público también podría dar lugar a nuevos muebles, nueva iluminación, verdecimiento, ensanchamiento de ciertas aceras, etc. respetando los diferentes paisajes urbanos a lo largo de la ruta.