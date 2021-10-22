Las ventajas del proyecto
Por números
- Conexiones con el RER A, Transilien J y L, el tranvía T2 y el futuro T11 (prevista ampliación de la T11 hacia el oeste)
- 4 principales centros de intercambio: Argenteuil, Pont de Bezons, Sartrouville y Cormeilles-en-Parisis
- Se crearon 8,2 km de carriles para autobuses en 17 estaciones
- Prioridad en semáforos para autobuses durante casi 16 km
- 55.000 pasajeros al día se benefician de las instalaciones
- Reducción de tiempos de viaje en horas punta. Para llegar al Pont de Bezons (T2), será necesario:
- 125 millones de euros sin impuestos, incluidos 88,6 millones para el desarrollo de carriles bus, 31,6 millones en adquisiciones de terrenos y 4,8 millones para medidas complementarias para facilitar el tráfico de autobuses
Una red de autobuses adaptada
El número y la ubicación de algunas paradas de autobús se modificarán como parte del proyecto, para garantizar tiempos de viaje más eficientes.
La ruta de algunas líneas será reestructurada para que el mayor número posible de pasajeros pueda beneficiarse de las nuevas instalaciones. Por ejemplo, la ruta de las líneas 272 y 3 puede adaptarse para utilizar los nuevos carriles dedicados a autobuses. Otras líneas pueden adaptarse para beneficiarse de los desarrollos.
Las reflexiones sobre la organización precisa de la red se llevarán a cabo en las etapas posteriores.
Mejora de la calidad del servicio
Gracias a autobuses más regulares, rápidos, frecuentes y accesibles, el tráfico será más fluido y tranquilo. La remodelación de las estaciones —y la creación de nuevas— también será una fuente de confort: mobiliario moderno, información para pasajeros, accesibilidad, etc.
Con tiempos de viaje más cortos (entre 5 y 15 minutos ahorrados entre Pont-de-Bezons y las estaciones de Argenteuil, Cormeilles y Sartrouville) y una mejor calidad de viaje, ahora será más fácil llegar a las estaciones y a los principales ejes de la red de transporte en autobús.
Una mejor calidad de vida
La construcción de los carriles autobuses será una oportunidad para recalificar los espacios cruzados, especialmente en favor de peatones y ciclistas, con rutas ciclistas en todo el nuevo desarrollo.
Los principios para el desarrollo de rutas ciclistas aún no se han decidido en esta fase del proyecto. Serán objeto de estudios específicos en las próximas etapas, con el objetivo de proponer rutas cómodas y seguras, teniendo en cuenta el entorno urbano.
La mejora del espacio público también podría dar lugar a nuevos muebles, nueva iluminación, verdecimiento, ensanchamiento de ciertas aceras, etc. respetando los diferentes paisajes urbanos a lo largo de la ruta.