Coste y financiación

Las autoridades locales y las partes interesadas participan en los estudios a lo largo del proyecto. Estos son:

de los municipios implicados en el proyecto Bus Entre Seine:

El coste y la financiación del proyecto

125 millones de euros sin impuestos, incluidos 88,6 millones para el desarrollo de carriles bus, 31,6 millones en adquisiciones de terrenos y 4,8 millones para medidas complementarias para facilitar el tráfico de autobuses.

La Región de Île-de-France y el Departamento del Val d'Oise han unido fuerzas para financiar los estudios relacionados con el proyecto Bus Entre Seine hasta la declaración de utilidad pública bajo el Contrato Especial de la Región del Val d'Oise 2009-2013, prorrogado hasta 2015.

El material rodante y la operación de las líneas de autobús en la línea están financiados al 100% por Île-de-France Mobilités, la autoridad de transporte de Île-de-France.

Dado que el proyecto Bus Entre Seine es una operación de infraestructura importante para la región de Île-de-France, la financiación de las etapas siguientes, incluidos los estudios detallados, se proporcionará en el marco del Contrato de Plan Estado-Región (CPER). La CPER es un documento mediante el cual el Estado y la Región de Île-de-France se comprometen a programar y financiar grandes proyectos de desarrollo regional durante un periodo de seis años. En particular, permite la implementación del SDRIF en términos de infraestructuras de transporte. Las autoridades locales, o "bloques locales", también probablemente participarán en la financiación de las operaciones.

La CPER se establece de forma plurianual para dirigir las inversiones que se movilizarán en todo el territorio regional durante el periodo. La secuencia de CPER garantiza la continuidad de las inversiones en el territorio.