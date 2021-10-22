¿Por qué una consulta?

Del 19 de marzo al 20 de abril de 2018, Île-de-France Mobilités organizó una fase de consulta en torno al proyecto Bus Entre Seine.

Este periodo de intercambio de información y ciudadanos (entre el equipo del proyecto y los residentes locales, usuarios de la red de transporte público, autoridades locales, asociaciones y actores económicos del sector) permitió a todos conocer las características y objetivos perseguidos por el proyecto, hacer preguntas y presentar sus propuestas.

El 9 de octubre de 2018, Île-de-France Mobilités adoptó el informe sobre la consulta del proyecto Bus Entre Seine, recogiendo todas las opiniones expresadas a través de la página web, los mapas en T y las reuniones públicas. El informe toma nota de las opiniones expresadas y presenta las lecciones aprendidas de la consulta.

Consulta los resultados de la consulta y sus anexos.

¿Cómo fue la consulta?

Para que todos puedan estar informados y participar, Île-de-France Mobilités ha puesto en marcha el siguiente sistema:

tres reuniones de campo: el 20 de marzo de 2018 en la estación de Cormeilles-en-Parisis; el 3 de abril de 2018 en la terminal del tranvía T2 en Pont de Bezons y el 11 de abril de 2018 en el Marché des Indes en Sartrouville;

dos reuniones públicas: el 28 de marzo en Argenteuil y el 5 de abril en Bezons;

un cupón T, una parte desmontable del folleto que se rellena y devuelva gratuitamente por correo;

En línea, en la web dedicada: un formulario de contribución gratuito y un mapa participativo que te permite enviar una opinión geolocalizada.

Las publicaciones en Facebook permitieron transmitir información sobre la celebración de la consulta al mayor número de personas posible, invitando a todos a visitar la web del proyecto para saber más y contribuir.