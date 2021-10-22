Hacia la estación de Sartrouville: mejoras para facilitar el tráfico de autobuses

La ruta considerada es la de la línea de autobús 272, con una modificación del servicio hacia el distrito de Las Indas para beneficiarse de las instalaciones dedicadas a autobuses en la RD392. Cabe señalar que esta ruta puede evolucionar según las necesidades de servicio del sector, en particular en relación con la ampliación del tranvía T11.

Tras salir de los carriles dedicados, los autobuses que se dirigan a la estación de Sartrouville utilizarán el tráfico general. A lo largo de unos 5 kilómetros, se proponen medidas complementarias entre el distrito de Las Indes y la estación de Sartrouville para optimizar las condiciones de funcionamiento de las líneas de autobús y limitar el impacto en el entorno urbano.

Varias estaciones importantes serán remodeladas para ofrecer más comodidad a los pasajeros y ahorrar tiempo en el resort.

Para mejorar la regularidad y fiabilidad, 13 cruces semáforos están preocupados por la implantación de una prioridad a favor de los autobuses:

1 – Rue Paul Bert / Avenue Georges Clemenceau

2 – Avenue Georges Clemenceau / Rue de Chatou

3 – Avenue du Général de Gaulle / Rue Hugo Pratt

4 – Avenue du Général de Gaulle / Avenue Robert Schuman

5 – Avenue du Général de Gaulle / Rue Georges Bernanos

6 – Avenue du Général de Gaulle / Rue de Picardie

7 – Avenue du Général de Gaulle / Boulevard de Bezons / Rue de la Batterie

8 – Rue Jean Mermoz / Rue du Champ de Mars

9 – Rue Voltaire / Avenue Maurice Berteaux

10 – Avenue Maurice Berteaux / Rue Jean Mermoz

11 – Avenue Maurice Berteaux / Acceso a Auchan

12 – Rue Jean Jaurès / Avenue Hortense Foubert

13 – Rue Jean Jaurès / Acceso a la estación de tren