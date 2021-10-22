Esta nueva etapa permitirá a residentes y usuarios:

– informarse sobre el proyecto y sus desarrollos derivados de las fases de consulta y estudio preliminar,

– para compartir sus comentarios y propuestas con el comisionado investigador.

Alimentado con estas contribuciones, el comisionado investigador presentará entonces su informe al Prefecto, quien podrá declarar el proyecto de utilidad pública.

Para saber más sobre el proyecto Bus entre Seine:

El expediente completo de la consulta estará disponible para consulta durante toda la duración de la investigación pública haciendo clic aquí o en el portal de la consulta pública.

Para enviar comentarios y propuestas:

El comisionado investigador estará disponible para el público con cita previa para recibir observaciones escritas y orales, durante las permanencias que se celebrarán:

En el ayuntamiento de Argenteuil : sábado 6 de noviembre de 2021 de 9:00 a 12:00, miércoles 17 de noviembre de 2021 de 11:00 a 13:30 y sábado 11 de diciembre de 2021 de 9:00 a 12:00;

: sábado 6 de noviembre de 2021 de 9:00 a 12:00, miércoles 17 de noviembre de 2021 de 11:00 a 13:30 y sábado 11 de diciembre de 2021 de 9:00 a 12:00; En el ayuntamiento de Bezons : miércoles 10 de noviembre de 2021 de 13:30 a 16:00, miércoles 24 de noviembre de 2021 de 9:00 a 12:00 y viernes 3 de diciembre de 2021 de 13:30 a 16:00;

: miércoles 10 de noviembre de 2021 de 13:30 a 16:00, miércoles 24 de noviembre de 2021 de 9:00 a 12:00 y viernes 3 de diciembre de 2021 de 13:30 a 16:00; En el ayuntamiento de Cormeilles-en-Parisis : sábado 27 de noviembre de 2021 de 9:00 a 12:00;

: sábado 27 de noviembre de 2021 de 9:00 a 12:00; En el ayuntamiento de Sartrouville: martes 16 de noviembre de 2021 de 18:00 a 20:00.

Además, el comisionado investigador podrá recibir observaciones y propuestas por escrito desde el 6 de noviembre de 2021 hasta el 11 de diciembre de 2021 inclusive.

Podrás enviarle tu opinión: