El proyecto de un vistazo

¿Por qué este proyecto?

Situado entre dos brazos del Sena, el territorio de Argenteuil, Bezons, Sartrouville y Cormeilles-en-Parisis se caracteriza por zonas densamente habitacionales y laborales, pero mal atendidas por la estructura del transporte público, en particular:

el centro de Argenteuil y el distrito de Val Notre Dame,

el corazón de la ciudad de Bezons,

el Quartier des Indes en Sartrouville,

el sector Bois-Rochefort en Cormeilles-en-Parisis.

Muchas líneas de autobús atraviesan este territorio, pero sufren condiciones de tráfico difíciles, especialmente en hora punta.

El proyecto Bus Entre Seine tiene como objetivo mejorar el desplazamiento de pasajeros en la zona, en particular mediante el desarrollo de carriles exclusivos dedicados. Así, mejorará la regularidad de las líneas y reducirá los tiempos de viaje entre el puente Bezons (tranvía T2) y las estaciones de Argenteuil (Transilien J), Sartrouville (RER A, Transilien L) y Cormeilles-en-Parisis (Transilien J).

El desarrollo de carriles reservados para autobuses irá acompañado de una recualificación de los espacios públicos, incluyendo la creación de rutas ciclistas y jardinería para una mejor calidad de vida: árboles, aceras ensanchadas, etc.

Este proyecto está vinculado a políticas de planificación urbana y transporte en un territorio en rápida evolución. El sector, densamente poblado y rico en centros empresariales, seguirá desarrollándose para 2030. Por eso la oferta de transporte público debe adaptarse y responder lo mejor posible a futuros desarrollos, al tiempo que desarrolla modos de transporte suaves.