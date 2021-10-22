El proyecto de un vistazo
¿Por qué este proyecto?
Situado entre dos brazos del Sena, el territorio de Argenteuil, Bezons, Sartrouville y Cormeilles-en-Parisis se caracteriza por zonas densamente habitacionales y laborales, pero mal atendidas por la estructura del transporte público, en particular:
- el centro de Argenteuil y el distrito de Val Notre Dame,
- el corazón de la ciudad de Bezons,
- el Quartier des Indes en Sartrouville,
- el sector Bois-Rochefort en Cormeilles-en-Parisis.
Muchas líneas de autobús atraviesan este territorio, pero sufren condiciones de tráfico difíciles, especialmente en hora punta.
El proyecto Bus Entre Seine tiene como objetivo mejorar el desplazamiento de pasajeros en la zona, en particular mediante el desarrollo de carriles exclusivos dedicados. Así, mejorará la regularidad de las líneas y reducirá los tiempos de viaje entre el puente Bezons (tranvía T2) y las estaciones de Argenteuil (Transilien J), Sartrouville (RER A, Transilien L) y Cormeilles-en-Parisis (Transilien J).
El desarrollo de carriles reservados para autobuses irá acompañado de una recualificación de los espacios públicos, incluyendo la creación de rutas ciclistas y jardinería para una mejor calidad de vida: árboles, aceras ensanchadas, etc.
Este proyecto está vinculado a políticas de planificación urbana y transporte en un territorio en rápida evolución. El sector, densamente poblado y rico en centros empresariales, seguirá desarrollándose para 2030. Por eso la oferta de transporte público debe adaptarse y responder lo mejor posible a futuros desarrollos, al tiempo que desarrolla modos de transporte suaves.
¿Qué novedades?
La creación de carriles exclusivos dedicados
Se establecerán carriles exclusivos para autobuses desde la estación de Argenteuil hasta Pont de Bezons, luego hacia el distrito de Les Indes (Sartrouville) y el sector Bois-Rochefort (Cormeilles) por la Avenida Gabriel Péri y la Rue Lucien Sampaix (RD392). Estos serán principalmente carriles de autobús de doble sentido y, de vez en cuando, los autobuses podrán beneficiarse de carriles bus en una sola dirección, o incluso utilizar el tráfico general.
En estos 8,2 km, la circulación de las líneas mejorará considerablemente con autobuses más regulares y rápidos. Paralelamente a los carriles bus, se crearán rutas ciclistas y se mejorará la comodidad de los caminos peatonales.
Medidas acompañantes a las estaciones de Cormeilles y Sartrouville
En Sartrouville, entre la Route de Pontoise y la estación del RER, se propondrán medidas complementarias para facilitar el tráfico de autobuses:
- la implementación de prioridad en semáforos, que se pondrán en verde cuando lleguen los autobuses;
- desarrollo de los principales complejos turísticos;
- intervención en ciertos cruces, que se especificarán en futuros estudios, para facilitar el tráfico de autobuses.
En Cormeilles-en-Parisis, los autobuses también se beneficiarán de estas medidas complementarias entre el Boulevard des Bois-Rochefort y la estación.
¿Qué líneas de autobús se ven afectadas?
El proyecto trata sobre las conexiones de autobús entre la estación de Argenteuil, el Pont de Bezons, la estación de Sartrouville y la estación Cormeilles-en-Parisis.
La línea 272 (estación Argenteuil – Sartrouville RER) y la línea 3 (Pont de Bezons – La Frette-sur-Seine) se ven especialmente afectadas. Usarán los nuevos carriles bus en la mayor parte de su ruta.
Otras líneas de autobús podrán utilizar las instalaciones de vez en cuando. El trazado de ciertas líneas será rediseñado para aprovechar al máximo los nuevos desarrollos y con el objetivo de mejorar toda la red de autobuses.
¿Qué calendario?
La consulta preliminar, realizada del 19 de marzo al 20 de abril de 2018, fue la primera fase del diálogo sobre el proyecto con el público. Dio lugar a un informe sobre la consulta, aprobado por el Consejo de Mobilités de Île-de-France.
Los estudios técnicos han continuado, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de la consulta. El público fue consultado nuevamente en base a un borrador más detallado como parte de una investigación pública, que tuvo lugar del 6 de noviembre al 11 de diciembre de 2021. El propietario del proyecto ha publicado su declaración de proyecto, que tiene en cuenta las reservas del comisionado investigador en la ejecución del proyecto. A partir de ahora, el Prefecto debe decidir sobre la declaración de utilidad pública del proyecto.
Una vez declarado el proyecto de utilidad pública, se realizarán estudios detallados, así como las adquisiciones necesarias de terrenos para ensanchar las carreteras y permitir la realización del proyecto.
De media, pasan entre 8 y 10 años entre la consulta previa y la puesta en marcha de este tipo de infraestructura (sujeto a la implementación de financiación y autorizaciones administrativas).