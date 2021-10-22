De Bezons a Cormeilles-en-Parisis

Remodelación de la RD392 en un bulevar urbano

El proyecto aprovecha las instalaciones existentes en la terminal del tranvía T2 "Pont de Bezons". A día de hoy, las líneas de autobús se beneficiarán de carriles dedicados y conexiones directas con el tranvía. También utilizarán los carriles autobuses existentes entre el Pont de Bezons y el Grace of God, que el proyecto planea mantener.

La Rue Gabriel Péri y la Rue Lucien Sampaix conforman la RD 392, entre el puente Bezons y la entrada a Cormeilles-en-Parisis. Representa un enlace entre los 4 municipios del proyecto y un nudo entre el Val d'Oise y los Yvelines. Su desarrollo como parte del proyecto Bus Entre Seine lo convertirá en un eje emblemático que sirve al centro de Bezons, Val-Notre-Dame y el distrito de Las Indias.