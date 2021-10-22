De Bezons a Cormeilles-en-Parisis
Remodelación de la RD392 en un bulevar urbano
El proyecto aprovecha las instalaciones existentes en la terminal del tranvía T2 "Pont de Bezons". A día de hoy, las líneas de autobús se beneficiarán de carriles dedicados y conexiones directas con el tranvía. También utilizarán los carriles autobuses existentes entre el Pont de Bezons y el Grace of God, que el proyecto planea mantener.
La Rue Gabriel Péri y la Rue Lucien Sampaix conforman la RD 392, entre el puente Bezons y la entrada a Cormeilles-en-Parisis. Representa un enlace entre los 4 municipios del proyecto y un nudo entre el Val d'Oise y los Yvelines. Su desarrollo como parte del proyecto Bus Entre Seine lo convertirá en un eje emblemático que sirve al centro de Bezons, Val-Notre-Dame y el distrito de Las Indias.
En este eje, el proyecto retoma los actuales carriles autobuses entre el Pont de Bezons y la parada "La Grâce de Dieu". Estos se extenderán hacia el norte, manteniendo los carriles existentes. Se considerará la plantación de hileras de árboles a ambos lados de la carretera y también se crearán plazas de aparcamiento cerca de las tiendas cuando el derecho de paso lo permita.
En dos tramos, los carriles dedicados se adaptarán al ancho de la calzada:
- entre la parada "La Grâce de Dieu" y la Rue Parmentier, el desarrollo se reducirá a un solo carril en su propio carril, ya que no hay espacio suficiente para carriles autobuses de doble sentido;
- el paso bajo las vías del tren entre el cruce de Val-Notre-Dame y la rue du Berry se construirá con un solo carril dedicado a autobuses, en el centro de la carretera.
La longitud lineal de esta parte de la ruta se extiende por más de 3,3 km y da servicio a 6 estaciones:
- "Pont de Bezons": ZAC des "Bords de Seine", clínica Bezons, instituto Eugène Ronceray
- "La Gracia de Dios": Ayuntamiento de Bezons, ZAC "Cœur de ville", comisaría de policía, complejo deportivo Auguste Delaune, CPAM du Val d'Oise
- "Place des droits de l'homme": Colegio Henri Wallon, Intermarché, teatro Paul Eluard...
- "La Berthie": viviendas, policlínica de la meseta y espacios verdes
- "Val-Notre-Dame": viviendas y actividades económicas en los distritos de Notre-Dame y Las Indias
- "Berry": el distrito indio y el parque empresarial Sureaux.
La entrada sur a Cormeilles-en-Parisis: mejora del tráfico de autobuses
La ruta desemboca aquí en el ZAC de Bois Rochefort.
Para optimizar el tráfico, el proyecto utilizará un carril dedicado en dirección a la RD 392 e integrará el tráfico general en la otra dirección, lo que ofrece la posibilidad de mantener los carriles bici actuales.
La estación "Les Coudrées" dará servicio a las tiendas, servicios y restaurantes alrededor de la rotonda Schuman.