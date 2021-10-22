Un territorio cambiante

Un territorio rico en hábitats y actividades

El proyecto abarca los municipios de Sartrouville, Argenteuil, Bezons y Cormeilles-en-Parisis.

Es un territorio denso (unos 5.400 habitantes por km²) que concentra viviendas y diversas actividades.

El establecimiento de muchas instalaciones en el territorio también refleja su dinamismo: sectores comerciales, servicios públicos (subprefectura, CAF, CPAM, etc.), centros educativos, centros deportivos, culturales y de salud.

Un servicio más eficiente permitirá reforzar la atractividad de algunas de estas instalaciones, cuya influencia va más allá del nivel municipal, por ejemplo el hospital Victor Dupouy en Argenteuil, las clínicas de Bezons y Cormeilles en Parisis, o la zona comercial Bois-Rochefort en Cormeilles

Perspectivas de desarrollos significativos

Este territorio está experimentando grandes cambios, con perspectivas de aumento de poblaciones y empleos. Numerosos proyectos urbanos o de renovación urbana contribuirán a aumentar su atractivo, por ejemplo:

En Argenteuil, el proyecto Porte Saint-Germain / Berges de Seine se encuentra en el corazón del enlace entre la estación de Argenteuil y la terminal del tranvía T2 en Bezons. Proporciona mejoras en cuanto a vivienda, empleo, instalaciones públicas y calidad de vida.

En Bezons, la remodelación del centro de la ciudad está en marcha a través de los proyectos de las zonas mixtas de desarrollo Cœur de Ville y Bords de Seine, incluyendo la construcción de numerosas instalaciones (complejo escolar, estadio, nuevo ayuntamiento), la remodelación de Bettencourt Park y la entrega de viviendas.

En Sartrouville, en el distrito de la Meseta y en el distrito de Las Indias, el Proyecto de Renovación Urbana incluye un amplio programa relacionado con la vivienda, así como la rehabilitación y creación de instalaciones públicas. El centro de la ciudad también forma parte del programa Cœur de Ville.

En Cormeilles-en-Parisis, el ZAC des Bois-Rochefort está dedicado tanto a la vivienda como a las actividades. Con 45 hectáreas dedicadas a él, incluyendo un centro comercial, acabará proporcionando 2000 viviendas, instalaciones y servicios.

Los proyectos urbanos en los sectores de la estación y Lafarge aportarán aún más dinamismo al territorio.

Un reto para fortalecer la red de autobuses

La zona del proyecto está servida por varias líneas de transporte ferroviario público: el RER A y el Transilien L en Sartrouville, y el Transilien J en Argenteuil, Val d'Argenteuil y Cormeilles-en-Parisis. El tranvía T2 conecta el Pont de Bezons con La Défense y la Porte de Versalles.

Varias líneas de autobús conectan los barrios de la región con estos principales núcleos. Sin embargo, las condiciones del tráfico son difíciles durante la hora punta, especialmente al acercarse a pasos de paso del Sena como en el Pont de Bezons. Se observan regularmente atascos significativos, lo que penaliza la eficiencia de la red de autobuses. Por eso el proyecto Bus Entre Seine ofrece soluciones para mejorar la operación de las líneas.