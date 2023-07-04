Conoce a los expertos: un repaso a la noche de descifrado del 29 de marzo

Organizada el 29 de marzo de 2023 de 19:00 a 21:30 en la sala Hunebelle de Clamart, el objetivo de la velada de descifrado fue permitir a los participantes profundizar en su conocimiento del proyecto, tanto desde un punto de vista técnico como su posible integración en el territorio durante la fase de construcción.

Esta noche se organizó en dos secuencias: una en el escenario en superficie, seguida de otra en el escenario del túnel. Tras las presentaciones y comentarios de los ponentes sobre la organización del lugar para proyectos de transporte subterráneo o superficial, los participantes pudieron trabajar en mesas redondas y solicitar a los expertos presentes para intercambiar y responder preguntas.

Esta reunión, organizada en un formato diferente a las veladas de apertura (7 de marzo) y la velada de debate (22 de marzo), cumplió sus promesas. La asistencia (se contabilizaron más de 90 personas), así como la calidad de las contribuciones, siguen enriqueciendo el contenido de la consulta en torno al proyecto.

Dominique Ganiage, garante de la consulta, estuvo presente para asegurar el buen desarrollo de la reunión, responder a algunas preguntas del público y dar su opinión sobre la velada.