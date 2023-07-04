Conoce a los expertos: un repaso a la noche de descifrado del 29 de marzo
Organizada el 29 de marzo de 2023 de 19:00 a 21:30 en la sala Hunebelle de Clamart, el objetivo de la velada de descifrado fue permitir a los participantes profundizar en su conocimiento del proyecto, tanto desde un punto de vista técnico como su posible integración en el territorio durante la fase de construcción.
Esta noche se organizó en dos secuencias: una en el escenario en superficie, seguida de otra en el escenario del túnel. Tras las presentaciones y comentarios de los ponentes sobre la organización del lugar para proyectos de transporte subterráneo o superficial, los participantes pudieron trabajar en mesas redondas y solicitar a los expertos presentes para intercambiar y responder preguntas.
Esta reunión, organizada en un formato diferente a las veladas de apertura (7 de marzo) y la velada de debate (22 de marzo), cumplió sus promesas. La asistencia (se contabilizaron más de 90 personas), así como la calidad de las contribuciones, siguen enriqueciendo el contenido de la consulta en torno al proyecto.
Dominique Ganiage, garante de la consulta, estuvo presente para asegurar el buen desarrollo de la reunión, responder a algunas preguntas del público y dar su opinión sobre la velada.
La primera parte de la reunión estuvo dedicada a la presentación por expertos de los principios de la organización de un sitio de construcción para proyectos subterráneos. Aymeric GELLEE, jefe del departamento de estructuras de ingeniería en Ingérop, un despacho de diseño encargado por Île-de-France Mobilités, fue el primero en presentar los principios principales de diseño y fase de dicho proyecto. Thierry HUYGHUES BEAUFOND, jefe de Infraestructura de la Société du Grand Paris, dio entonces su opinión sobre la construcción con tuneladoras del metro Grand Paris Express.
Los participantes en la reunión pudieron entonces intercambiar mesas redondas, registrar sus observaciones y preguntas. Los expertos presentes en esta reunión estuvieron disponibles para responder preguntas y aportar información adicional en pequeños grupos. Los temas principales tratados en cada mesa fueron entonces objeto de una restitución colectiva.
La segunda parte de la reunión comenzó con una presentación de los principios para organizar un sitio para proyectos de superficie. Sébastien BADENS, jefe del departamento de estudios de transporte aguas arriba en Ingérop, presentó por primera vez la típica fase de un proyecto de este tipo. Marine LERCH, responsable de proyecto del tranvía T10 en Île-de-France Mobilités, aportó a continuación su opinión sobre los trabajos del tranvía T10, cuyo puesto en marcha está previsto para finales de junio de 2023.
Se celebró entonces un nuevo periodo de intercambios por mesa en presencia de los expertos, que dio lugar a una restitución colectiva.
Las actas y el material de presentación distribuidos durante la reunión se publicarán en línea en breve.