Descubre el proyecto

Del 27 de febrero al 24 de abril de 2023, la consulta preliminar sobre la ampliación del tranvía T10 permitió presentar, iluminar y debatir dos escenarios sectoriales por sector:

El escenario "base", en un túnel;

El escenario "alternativo", en la superficie.

A la luz de múltiples intercambios con el público, Île-de-France Mobilités ha decidido continuar los estudios del escenario del túnel y descartar el escenario de la superficie.

La llamada fase de "consulta continua", que comenzó a finales de 2023, ahora tiene como objetivo perfeccionar gradualmente el proyecto de ampliación del túnel y las condiciones para su integración en el territorio, sección por sección y en cada sector.