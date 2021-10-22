Tranvía

AmpliaciónJardin Parisien > Gare de Clamart

Descubre el proyecto

La ampliación en 3 objetivos

Mejor conexión con el territorio

a la red de transporte público de Île-de-France, en particular ofreciendo una nueva conexión con la futura línea 15 del metro

Multiplicando por diez el uso del transporte público

en el sur del departamento de Hauts-de-Seine gracias a un medio de transporte libre de carbono

Apoyo al desarrollo

del territorio al depender del transporte público

Una ruta por túnel

Del 27 de febrero al 24 de abril de 2023, la consulta preliminar sobre la ampliación del tranvía T10 permitió presentar, iluminar y debatir dos escenarios sectoriales por sector:

  • El escenario "base", en un túnel;
  • El escenario "alternativo", en la superficie.

A la luz de múltiples intercambios con el público, Île-de-France Mobilités ha decidido continuar los estudios del escenario del túnel y descartar el escenario de la superficie.

La llamada fase de "consulta continua", que comenzó a finales de 2023, ahora tiene como objetivo perfeccionar gradualmente el proyecto de ampliación del túnel y las condiciones para su integración en el territorio, sección por sección y en cada sector.

Ampliar la ruta
Plano del proyecto de ampliación del tranvía T10 en Clamart según el escenario del túnel seleccionado al final de la consulta preliminar. La ruta comienza en Jardin Parisien y da servicio a las estaciones Mairie de Clamart y Centre de Clamart antes de llegar a su terminal Gare de Clamart.

¿Dónde?

Esta ruta pasa por un túnel tras la estación de Jardin Parisien y continúa bajo el bosque de Meudon y la localidad de Clamart.

¿Qué?

3 emisoras nuevas:

  • Ayuntamiento de Clamart
  • Centro de Clamart, cerca del Parc de la Maison Blanche
  • Estación de Clamart
2 obras auxiliares:

  • Bois de Clamart (sector de campos deportivos)
  • Sector de Lazare Carnot

Cuando la distancia entre dos estaciones sucesivas supera los 800 metros, es necesario instalar una estructura llamada "anexo" que permita el acceso de emergencia al túnel en caso de incidente y que sea capaz de ventilar y extraer humo del túnel.

¿Cómo?

La salida se ofrece desde la estación "Jardin Parisien", en un entorno de pendiente suave, adecuado para el inicio óptimo de un túnel. Inmediatamente al norte de la estación "Jardin Parisien", el tranvía comenzaría su descenso para enterrarse a una profundidad de unos 15 metros en relación con el terreno natural.

Para minimizar los riesgos geotécnicos, la ruta evitaría canteras subterráneas tanto como fuera posible, o pasaría por debajo de ellas si no es posible evitarlo. También se presta especial atención a posibles interfaces con otros elementos presentes en el sótano (aparcamientos subterráneos, cimientos de edificios, etc.).