AmpliaciónJardin Parisien > Gare de Clamart

Desde el 24 de junio de 2023, el tranvía T10 conecta Antony (Croix de Berny) con Clamart (Jardin Parisien) en 20 minutos, pasando por Châtenay-Malabry y Le Plessis-Robinson. Para satisfacer mejor las necesidades de movilidad de la región, se decidió estudiar las condiciones para la construcción de una extensión del tranvía T10 entre las estaciones "Jardin Parisien" y "Gare de Clamart", que permitiera la conexión con la línea 15 del metro y el tren N en la terminal, en la estación de Clamart.

Esta ampliación permitiría tiempos de viaje más cortos y fiables para todos los usuarios del tranvía T10, así como mayor comodidad para los usuarios de las líneas de autobús actualmente saturadas, en particular los autobuses 189 y 191. Este proyecto también tendría ventajas medioambientales al promover la movilidad activa y la intermodalidad.

La consulta preliminar organizada del 27 de febrero al 24 de abril de 2023 guió a Île-de-France Mobilités en su decisión de continuar los estudios del proyecto de ampliación del T10 según un escenario de túnel.