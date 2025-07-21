Tranvía

AmpliaciónJardin Parisien > Gare de Clamart

Desde el 24 de junio de 2023, el tranvía T10 conecta Antony (Croix de Berny) con Clamart (Jardin Parisien) en 20 minutos, pasando por Châtenay-Malabry y Le Plessis-Robinson. Para satisfacer mejor las necesidades de movilidad de la región, se decidió estudiar las condiciones para la construcción de una extensión del tranvía T10 entre las estaciones "Jardin Parisien" y "Gare de Clamart", que permitiera la conexión con la línea 15 del metro y el tren N en la terminal, en la estación de Clamart.
Esta ampliación permitiría tiempos de viaje más cortos y fiables para todos los usuarios del tranvía T10, así como mayor comodidad para los usuarios de las líneas de autobús actualmente saturadas, en particular los autobuses 189 y 191. Este proyecto también tendría ventajas medioambientales al promover la movilidad activa y la intermodalidad.

La consulta preliminar organizada del 27 de febrero al 24 de abril de 2023 guió a Île-de-France Mobilités en su decisión de continuar los estudios del proyecto de ampliación del T10 según un escenario de túnel.

Foto de un tranvía T10
Foto de un tranvía T10

Imagen 1 de 3

Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Hauts-de-Seine
Île-de-France Mobilités

Noticias

Publicado el

Configuraciones de túnel de tubo único y doble tubo: descubre la hoja de descifrado

Suscribirse a las noticias
Todas las noticias sobre proyectos

Plan

Cifras clave

3

Nuevas emisoras

2

Obras auxiliares

5 min

Tiempo de viaje

3,1 km

Trama adicional

53 000

Nuevos invitados/día

700

millones de euros en inversión (excluyendo material rodante)

Calendario

Consulta el calendario
  1. 2023
    Decisión sobre la continuación del proyecto
  2. Hoy
    2023-2025
    Consulta continua
  3. Investigación pública
  4. Estudios, procedimientos administrativos
  5. Obra
  6. Desde 2032
    Puesta en servicio prevista