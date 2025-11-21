Consultation continue - consultez le second rapport intermédiaire !

Le second rapport intermédiaire de la concertation continue est en ligne. Rédigé par Sylvie Haudebourg, garante de la concertation continue nommée par la Commission nationale du débat public, ce rapport fait le point sur l’ensemble de la démarche menée entre octobre 2024 et septembre 2025.

Ce document offre une vision complète de l’association du public et des dispositifs de concertation et de dialogue déployés par le maître d’ouvrage, suit les engagements du maître d’ouvrage, et revient sur le contenu des échanges avec le public et les principaux sujets soulevés par celui-ci. La garante présente également son avis sur le déroulement de la concertation.

La concertation continue fera l’objet chaque année d’un rapport intermédiaire, et ce jusqu’à l’enquête publique, prochaine grande étape de participation du public au projet.