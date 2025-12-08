Configurations de tunnel monotube et bitube : découvrez la fiche décryptage

Île-de-France Mobilités poursuit actuellement les études du prolongement du tramway T10 entre les stations Jardin Parisien et Gare de Clamart, afin d’en optimiser la conception. Deux configurations alternatives du tunnel, en monotube ou en bitube, sont ainsi étudiées sur le plan technique. L’objectif : identifier l’option la plus favorable afin de réduire les impacts en surface sur le tissu urbain, optimiser le bilan environnemental de l’opération, tout en veillant à répondre aux futurs besoins liés à l’exploitation de la ligne.

Afin de mieux comprendre ces deux configurations, leurs caractéristiques et leurs implications en matière de sécurité, configuration des stations mais aussi de bilan environnemental, Île-de-France Mobilités a élaboré une fiche thématique comparant ces deux options.

Les études menées par Île-de-France Mobilités se poursuivent pour vérifier la faisabilité de ces deux configurations et en évaluer comparativement les avantages et les inconvénients, mais aussi pour stabiliser un scénario optimisé du projet, notamment pour le tracé et les implantations de stations. Un temps d’échange sera organisé au printemps 2026 pour présenter au public le résultat des études et les évolutions du projet.