Consulta en curso – continúan las discusiones

La consulta preliminar organizada del 27 de febrero al 24 de abril de 2023 fue un momento esencial para debatir y recopilar vuestras opiniones. El 17 de octubre de 2023 se celebró una reunión pública resumida para presentar los resultados de la consulta, las decisiones tomadas al final de la consulta y los compromisos asumidos por Île-de-France Mobilités para la continuación del proyecto y la consulta en curso.

¿Cuál es la consulta en curso?

Desde finales de 2023 se ha abierto una nueva fase conocida como "consulta continua", bajo el amparo de la Comisión Nacional de Debate Público. Su objetivo general es refinar gradualmente el proyecto y las condiciones para su integración en el territorio, sección por sección, y continuará hasta la investigación pública.

La primera fase de la consulta en curso debería permitir establecer un inventario compartido, un elemento esencial para el resto del proyecto. Île-de-France Mobilités desea contar con las contribuciones de los habitantes y partes interesadas de la región para enriquecer la fase de estudio, que comenzará en la primavera de 2024.

Primer paso: las audiciones de los actores

La nueva fase de la llamada consulta "continua" estuvo marcada por audiencias de asociaciones y residentes locales que presentaron un cuaderno de actor durante la consulta preliminar. Esto les permite expresar sus necesidades esenciales en el contexto del proyecto de ampliación del túnel seleccionado al final de la consulta, especificar sus preguntas y propuestas de soluciones alternativas, de modo que Île-de-France Mobilités pueda proporcionar las respuestas deseadas.

En total, se realizaron 9 entrevistas presenciales y a distancia. Île-de-France Mobilités desea agradecer a todos los participantes en estos ricos y constructivos intercambios. Se ofrecerá una sesión de retroalimentación a los participantes y se publicará un resumen de las audiencias en la página web del proyecto.

¿Qué sigue? Talleres por sector

La consulta en curso continuará ahora con un ciclo de talleres por sector. El objetivo es establecer contigo un inventario compartido de la situación e identificar conjuntamente tus usos, prácticas y puntos de atención en tus barrios para poder integrarlos en futuros estudios y volver a ti más adelante con propuestas de desarrollo adecuadas.