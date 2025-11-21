Consulta continua: ¡consulta el segundo informe provisional!

El segundo informe provisional de la consulta en curso está disponible en línea. Escrito por Sylvie Haudebourg, garante de la consulta continua nombrada por la Comisión Nacional para el Debate Público, este informe hace un balance de todo el proceso llevado a cabo entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.

Este documento ofrece una visión completa de la implicación del público y de los mecanismos de consulta y diálogo desplegados por el responsable del proyecto, sigue los compromisos del propio propietario y revisa el contenido de los intercambios con el público y los principales temas planteados por este último. El garante también emite su opinión sobre el progreso de la consulta.

La consulta en curso será objeto de un informe provisional cada año, hasta la investigación pública, la siguiente etapa importante de la participación pública en el proyecto.