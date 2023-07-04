Descubre los resultados de la consulta con los garantes del CNDP

Tras la consulta preliminar sobre el proyecto de ampliación del tranvía T10 celebrada del 27 de febrero al 24 de abril de 2023, los garantes de la consulta, Dominique Ganiage y Sylvie Haudebourg, presentaron su evaluación de la consulta a la Comisión Nacional para el Debate Público (CNDP) el 24 de mayo de 2023.

En particular, los garantes de la consulta afirmaron que los requisitos del CNDP en materia de información y consulta han sido escuchados y respetados por Île-de-France Mobilités, en el marco de un diálogo constructivo entre el propietario del proyecto y los garantes. También dieron la bienvenida a la riqueza de los intercambios, la amplitud de la participación y las preguntas o propuestas. ¡Encuentra su análisis de la consulta y sus recomendaciones AQUÍ!

Ahora es el momento de la respuesta del propietario del proyecto, Île-de-France Mobilités, que completará y cerrará esta primera fase del proyecto.