¡En marzo de 2024, participad en los talleres por sector!

Tres talleres cerca de ti

Île-de-France Mobilités te invita a participar en los talleres sectoriales organizados a finales de marzo de 2024.

En el programa: un paseo por el campo y un momento de intercambio en la sala.

Sector de la estación Clamart: miércoles 20 de marzo a las 18:00.

Encuentro en el patio delantero de la estación (1 Esplanade Nadar, 92140 Clamart)

Sector del centro de la ciudad de Clamart: miércoles 27 de marzo a las 18:00.

Punto de encuentro frente al centro de empleo (30 rue Gabriel Péri, 92140 Clamart)

Sector Jardin Parisien: sábado 30 de marzo a las 9:30 a.m.

Quedamos en la parada Hôpital Béclère del tranvía T10

El objetivo de estas reuniones es establecer un inventario compartido identificando en conjunto tus usos, prácticas y puntos de interés en tus barrios. Esto es para poder integrarlos en los estudios y volver más adelante con propuestas de desarrollo adecuadas, especialmente para las estaciones y otras estructuras de superficie.

Regístrate a los talleres cerca de ti completando este formulario.

La consulta continúa: ¿qué es?

La consulta preliminar organizada del 27 de febrero al 24 de abril de 2023 guió a Île-de-France Mobilités en su decisión de continuar los estudios del proyecto de ampliación del T10 según un escenario de túnel. Se está abriendo una nueva fase llamada "consulta continua", bajo el amparo de la Comisión Nacional de Debate Público. Este último ha nombrado a Sylvie Haudebourg como garante encargada de supervisar la consulta en curso, y por ello continuará su misión de apoyar a Île-de-France Mobilités hasta la investigación pública.

El objetivo general de la consulta continua es refinar gradualmente el proyecto y las condiciones para su integración en el territorio, sección por sección. La primera fase de la consulta en curso, que incluye los talleres por sector, debería permitir establecer un inventario compartido con usted: un elemento esencial para enriquecer futuros estudios técnicos.