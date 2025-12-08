Configuraciones de túnel de tubo único y doble tubo: descubre la hoja de descifrado

Île-de-France Mobilités está actualmente llevando a cabo estudios para la ampliación del tranvía T10 entre las estaciones Jardin Parisien y Gare de Clamart, con el fin de optimizar su diseño. Así, se estudian dos configuraciones alternativas del túnel, de un solo tubo o de doble tubo, desde un punto de vista técnico. El objetivo: identificar la opción más favorable para reducir el impacto superficial en el tejido urbano, optimizar el equilibrio ambiental de la operación, asegurando al mismo tiempo que se satisfagan las necesidades futuras relacionadas con la operación de la línea.

Para comprender mejor estas dos configuraciones, sus características y sus implicaciones en términos de seguridad, configuración de la estación y evaluación ambiental, Île-de-France Mobilités ha desarrollado una hoja temática que compara estas dos opciones.

Los estudios realizados por Île-de-France Mobilités continúan verificando la viabilidad de estas dos configuraciones y comparando sus ventajas y desventajas, pero también para estabilizar un escenario optimizado para el proyecto, especialmente para la ruta y la ubicación de las estaciones. Se organizará un periodo de intercambio en la primavera de 2026 para presentar al público los resultados de los estudios y la evolución del proyecto.