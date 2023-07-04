Tranvía

AmpliaciónJardin Parisien > Gare de Clamart

La consulta preliminar ha terminado, ¡gracias por tu participación!

Publicado el

  -  

Actualizado el

Entre el 27 de febrero y el 24 de abril se organizaron cerca de usted 12 encuentros:

  • El 6 se celebra en el espacio público del 27 de febrero al 20 de marzo con más de 450 participantes
  • La reunión pública inaugural, el 7 de marzo, contó con la asistencia de casi 300 participantes
  • El debate vespertino del 22 de marzo en presencia de 100 participantes
  • La velada de descifrado el 29 de marzo contó con 90 participantes
  • Los dos talleres del 6 y 13 de abril reunieron a 70 y 60 participantes respectivamente
  • La velada de clausura el 20 de abril contó con la presencia de 150 participantes

¡Gracias por tu participación!

Se recopilaron un total de 3.440 reseñas con:

  • 196 cuestionarios completados en los quioscos y durante las reuniones
  • 19 cuadernos de actores depositados
  • 2.154 reseñas escritas en línea
  • Cupones 1090 T

Todas estas contribuciones estudiarán ahora un análisis para hacer balance de la consulta.

Puedes encontrar las opiniones, cuadernos de actores, materiales e informes de las reuniones en la página web.

¡Nos vemos a finales de mayo para la publicación del informe de los avaladores!