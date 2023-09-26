Respuesta de Ile-de-France Mobilités a los resultados de la consulta

La respuesta de Île-de-France Mobilités cierra el proceso de consulta que tuvo lugar del 27 de febrero al 24 de abril de 2023. Encontrarás el contexto y los temas que marcaron esta consulta, así como el resumen de las opiniones expresadas durante los distintos momentos de intercambio. Île-de-France Mobilités responde a la evaluación de los garantes de la consulta y comparte las orientaciones para la continuación del proyecto.

No dude en consultar la respuesta de Île-de-France Mobilités y los resultados de la consulta.

Gracias por tus muchas opiniones sobre el proyecto y nos vemos en la siguiente fase: ¡la consulta continúa!