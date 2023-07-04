La reunión pública de clausura: el último momento destacado de la consulta preliminar
Publicado el-
Actualizado el
Organizada el 20 de abril de 2023 de 19:00 a 21:30 horas en la sala Hunebelle de Clamart, la reunión pública al final de la consulta preliminar tenía como objetivo establecer un estado inicial de participación y consulta y dar la palabra a las partes interesadas del territorio.
Esta última vez de intercambios con el público como parte de la consulta preliminar contó con la asistencia de unos 150 participantes.
La reunión fue presentada por el alcalde de Clamart, Jean-Didier BERGER, Arnaud CROLAIS, Director de Infraestructuras de Île-de-France Mobilités, y Yves DANTEC, Jefe del Departamento de Proyectos de Superficie en Île-de-France Mobilités.
Los dos garantes de la consulta preliminar nombrados por la Comisión Nacional de Debate Público (CNDP), Dominique GANIAGE y Sylvie HAUDEBOURG, tomaron la palabra para llevar a cabo una retrospectiva de la consulta.
Los equipos de Île-de-France Mobilités también ofrecieron sus opiniones sobre la consulta y los temas principales tratados.
Georges SIFFREDI, presidente del Consejo Departamental de Hauts-de-Seine, y Benoît BLOT, segundo vicealcalde de Plessis Robinson, reaccionaron a estas presentaciones y también expresaron su opinión sobre la consulta y sus lecciones.
Tras estas intervenciones, se organizó una primera vez de intercambios durante los cuales los participantes expresaron su experiencia durante la consulta.
Luego se dio el suelo a las estructuras que habían decidido presentar un cuaderno de actor, para que pudieran analizar las visiones contrastantes sobre el proyecto:
- Charles-Emmanuel THURET, Société du Grand Paris
- Jean-Didier BERGER, Presidente EPT Vallée Sud Grand Paris
- Marie-Catherine POIRIER, Presidenta de AUT Clamart
- Daniel COLLEAUX, Viviendo en Clamart
- Pierre SALMERON, Sud Environnement
- William SERRANO, Dérailleurs de Clamart
- Roland RABEAU, Clamart Citoyenne
- Serge KEHYAYAN, Ciudad de Clamart
Finalmente, tras una presentación de los siguientes pasos por parte de los avaladores y los equipos de Île-de-France Mobilités, los participantes pudieron reaccionar a todos los discursos y expresar sus últimas contribuciones durante un segundo periodo de intercambios.
Todas las intervenciones, así como las respuestas proporcionadas por el líder del proyecto, han sido registradas y aparecerán en el acta de esta reunión.
Durante esta reunión de clausura, todos los ponentes agradecieron al líder del proyecto y a los garantes la celebración de la consulta y los diferentes formatos propuestos. El líder del proyecto, por su parte, agradeció a los participantes su participación y sus contribuciones detalladas, ricas y de calidad.
Las actas y el material de presentación distribuidos durante la reunión se publicarán pronto en este sitio web.