La reunión pública de clausura: el último momento destacado de la consulta preliminar

Organizada el 20 de abril de 2023 de 19:00 a 21:30 horas en la sala Hunebelle de Clamart, la reunión pública al final de la consulta preliminar tenía como objetivo establecer un estado inicial de participación y consulta y dar la palabra a las partes interesadas del territorio.

Esta última vez de intercambios con el público como parte de la consulta preliminar contó con la asistencia de unos 150 participantes.

La reunión fue presentada por el alcalde de Clamart, Jean-Didier BERGER, Arnaud CROLAIS, Director de Infraestructuras de Île-de-France Mobilités, y Yves DANTEC, Jefe del Departamento de Proyectos de Superficie en Île-de-France Mobilités.

Los dos garantes de la consulta preliminar nombrados por la Comisión Nacional de Debate Público (CNDP), Dominique GANIAGE y Sylvie HAUDEBOURG, tomaron la palabra para llevar a cabo una retrospectiva de la consulta.

Los equipos de Île-de-France Mobilités también ofrecieron sus opiniones sobre la consulta y los temas principales tratados.