La reunión pública de apertura: el primer momento destacado de la consulta preliminar
Organizada el 7 de marzo de 2023 de 19:00 a 21:30 en la sala Hunebelle de Clamart, la reunión pública para abrir la consulta preliminar tenía como objetivo presentar el marco y las modalidades de la consulta, el proyecto de ampliación del tranvía T10 y los dos escenarios presentados para consulta. También se trataba de permitir un primer intercambio con el público.
Esta reunión cumplió todas sus promesas y el interés por el proyecto quedó demostrado con la alta asistencia: ¡se contabilizaron casi 300 participantes!
En el lugar, todos tuvieron la oportunidad de enviar su opinión mediante un cuestionario y acceder a la documentación puesta a disposición por Île-de-France Mobilités, el líder del proyecto.
La reunión fue presentada porel alcalde de Clamart, Jean-Didier BERGER, el presidente del Consejo Departamental, Georges SIFFREDI, y el director general de Île-de-France Mobilités, Laurent PROBST.
Los dos garantes de la consulta previa nombrados por la Comisión Nacional de Debate Público (CNDP), Dominique GANIAGE y Sylvie HAUDEBOURG, también tomaron la palabra para explicar la función del CNDP, así como el papel de sus garantes durante las consultas preliminares. Luego respondieron a algunas preguntas de los participantes y elaboraron una evaluación inicial de esta primera reunión.
Los equipos de Île-de-France Mobilités hicieronuna presentación inicialdel proyecto en términos de gobernanza y calendario provisional, así como sobre las característicasprincipales de los dos escenarios presentados en la consulta. Esta presentación también ofreció la oportunidad de debatir lasalternativas estudiadas pero no conservadas por Île-de-France Mobilités, y de detallar el sistema y las modalidades de la consulta preliminar.
Tras esta presentación, se organizó un tiempo de intercambio de aproximadamente 1 hora.En esta ocasión, los participantes pudieron hacer muchas preguntas a los equipos de Île-de-France Mobilités. Todas estas preguntas, así como las respuestas proporcionadas por el líder del proyecto, han sido registradas y aparecerán en el acta de esta reunión. Durante sus palabras finales, los garantes subrayaron el buen desarrollo de esta reunión gracias a la participación activa y la escucha respetuosa de los participantes y ponentes.
Las actas y el material de presentación distribuidos durante la reunión se publicarán pronto en este sitio web.
¡Regístrate para las próximas reuniones de la consulta preliminar del proyecto de ampliación del tranvía T10 consultando el espacio de la agenda!
Créditos fotográficos: ©sennse_cbadet