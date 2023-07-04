La reunión pública de apertura: el primer momento destacado de la consulta preliminar

Organizada el 7 de marzo de 2023 de 19:00 a 21:30 en la sala Hunebelle de Clamart, la reunión pública para abrir la consulta preliminar tenía como objetivo presentar el marco y las modalidades de la consulta, el proyecto de ampliación del tranvía T10 y los dos escenarios presentados para consulta. También se trataba de permitir un primer intercambio con el público.

Esta reunión cumplió todas sus promesas y el interés por el proyecto quedó demostrado con la alta asistencia: ¡se contabilizaron casi 300 participantes!

En el lugar, todos tuvieron la oportunidad de enviar su opinión mediante un cuestionario y acceder a la documentación puesta a disposición por Île-de-France Mobilités, el líder del proyecto.