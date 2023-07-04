¡Hora de debatir! Un repaso a la noche del 22 de marzo.
El 22 de marzo de 2023, el debate vespertino se celebró en la sala Hunebelle de Clamart a las 19:00 horas.
Durante más de 2 horas y 30 minutos, cien participantes tuvieron la oportunidad de expresarse sobre la posibilidad del proyecto en un territorio en desarrollo.
Durante toda la velada, estuvieron presentes los equipos de Île-de-France Mobilités, así como Thierry DUSSAUTOIR, jefe del Departamento de Políticas y Ofertas de Movilidad – Departamento de Hauts-de-Seine, y Damien DELAVILLE, urbanista – Instituto de la Región de París, para dar explicaciones, responder preguntas y alimentar el debate.
Sylvie HAUDEBOURG, garante de la consulta preliminar nombrada por la Comisión Nacional de Debate Público (CNDP), también estuvo disponible para responder preguntas del público y dar su opinión sobre la velada.
Antes de iniciar el debate, los participantes respondieron a varias encuestas levantando la mano sobre su visión del proyecto y la dinámica territorial presentada.
La velada se desarrolló entonces en dos fases: la primera sobre las necesidades del territorio y la segunda sobre la solución propuesta para satisfacer estas necesidades.
Tras las presentaciones de los ponentes, los participantes podían debatir contribuyendo oralmente o por escrito.
Los temas principales tratados durante las fases de debate fueron los siguientes:
- Proyecciones y dinámica territorial en términos de empleo y población
- Los territorios beneficiados del proyecto
- Apertura de ciertos distritos de Clamart
- La solución apoyada por Île-de-France Mobilités y alternativas
- Las condiciones para implementar la solución, especialmente desde el prisma del medio ambiente y la huella de carbono
- Accesibilidad
- La reorganización de la red de autobuses
Además, antes y después del debate, todos tuvieron la oportunidad de expresar su opinión respondiendo al cuestionario y pudieron obtener la documentación puesta a disposición por Île-de-France Mobilités.
Las actas y el material de presentación distribuidos durante la reunión se publicarán pronto en este sitio web.
