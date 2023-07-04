¡Hora de debatir! Un repaso a la noche del 22 de marzo.

El 22 de marzo de 2023, el debate vespertino se celebró en la sala Hunebelle de Clamart a las 19:00 horas.

Durante más de 2 horas y 30 minutos, cien participantes tuvieron la oportunidad de expresarse sobre la posibilidad del proyecto en un territorio en desarrollo.

Durante toda la velada, estuvieron presentes los equipos de Île-de-France Mobilités, así como Thierry DUSSAUTOIR, jefe del Departamento de Políticas y Ofertas de Movilidad – Departamento de Hauts-de-Seine, y Damien DELAVILLE, urbanista – Instituto de la Región de París, para dar explicaciones, responder preguntas y alimentar el debate.